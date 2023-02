"Tu ne fumes pas" : Marie Drucker soumise à un interrogatoire par son oncle Michel, des questions qui "sidèrent"

Installé confortablement dans son siège rouge depuis plusieurs décennies, Michel Drucker fait partie de la famille de tous les Français. Pour Marie Drucker, sa nièce - elle est la fille de son frère aîné Jean, qui a disparu le 18 avril 2003 d'une crise cardiaque -, la relation est encore différente. Elle a sans doute ressenti l'envie de suivre ses traces en voyant tonton à l'écran, dans l'émission Champs-Elysées à l'époque. Mais elle n'a pas reçu de traitement de faveur, ni de conseils façonnés rien que pour elle, quand elle a songé à se tourner vers cette voie professionnelle.

En réalité, Michel Drucker n'a qu'une seule philosophie, qu'il partage à qui veut l'entendre - et qui veut se frotter aux difficultés de son parcours. "Quand des jeunes du métier viennent me voir, mes questions les sidèrent, expliquait le mari de Dany Saval en 2007 dans son autobiographie intitulée Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?. Qu'est-ce que tu bois ? Tu fumes ? Combien d'heures dors-tu ? Quelle est ta vie ? Tu es marié, tu habites où ? Quelle distance y a-t-il entre ta maison et ton travail ? Tu fais du sport, quel sport ? Et l'été, tu fais quoi ? J'ai peut-être l'air d'un directeur de casting, mais c'est essentiel. Je n'ai pas donné d'autres conseils à ma nièce quand elle a débuté."

Je considère que je suis un peu devenu le deuxième papa de Marie

Marie Drucker, qui a très dignement repris le flambeau à la télévision, a toujours assuré qu'elle était proche de son oncle Michel. D'autant plus depuis la disparition de son père Jean - dirigeant de télévision et fondateur de M6. "Je considère que je suis un peu devenu le deuxième papa de Marie, et, en tout cas, le chef du clan" ajoutait-il de son côté, se souvenant de sa nièce, petite, comme étant "d'une vivacité incroyable et très drôle déjà". Il espérait alors qu'elle réussisse sans vie sans pour autant être, comme lui, aussi "droguée" de travail. Pendant longtemps, les voyant si proches, les téléspectateurs ont pensé que Marie Drucker était la fille de Michel Drucker. Entre les liens du sang et les liens du coeur... c'est l'amour qui l'emporte, quoiqu'il arrive.

Retrouvez les propos de Michel Drucker dans son autobiographie "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?".