Diaporama : "Tu ne fumes pas" : Marie Drucker soumise à un interrogatoire par son oncle Michel, des questions qui "sidèrent"

1 / 13 "Tu ne fumes pas" : Marie Drucker soumise à un interrogatoire par son oncle Michel, des questions qui "sidèrent"

Michel Drucker fait partie de la famille de tous les Français.

Pour sa nièce Marie Drucker, la relation est encore différente.

Elle a ressenti l'envie de suivre ses traces en le voyant dans "Champs-Elysées".

Mais elle n'a pas reçu de traitement de faveur, ni de conseils façonnés rien que pour elle.

"Quand des jeunes du métier viennent me voir, mes questions les sidèrent", explique Michel Drucker.

"Je n'ai pas donné d'autres conseils à ma nièce quand elle a débuté."

8 / 13 Michel Drucker et Marie Drucker. © Abaca

10 / 13 Exclusif - Marie Drucker et Rachida Dati - Prix "L'Oreal - UNESCO for Women in Science" à l'UNESCO à Paris, le 23 Juin 2022. @ Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

11 / 13 Marie Drucker - Troisième jour du festival du film policier Reims Polar. Le 7 avril 2022. © Franck Castel / Bestimage © BestImage, Franck Castel / Bestimage

12 / 13 Archives - Michel et Marie Drucker - 24e cérémonie des Molières 2010 à la Maison des arts de Créteil. © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage