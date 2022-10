"Un branleur", "Trop faux-cul"... : Des candidates de la Star Academy cash sur les nominés à ne pas sauver !

Le verdict est tombé dans la soirée de mercredi 26 octobre. Cette semaine dans la Star Academy, ce sont quatre élèves du château Dammarie-les-Lys qui se retrouvent en danger et qui seront soumis aux votes du public samedi soir lors du troisième prime. Le directeur Michaël Goldman avait alors annoncé les noms de Julien, Ahcène, Stan et Cenzo. Et après l'élimination d'Amisse, deux d'entre eux devront quitter l'aventure définitivement. Ils verront également leur avenir placé entre les mains des huit candidats épargnés. Car en effet, ces derniers auront le pouvoir d'en sauver un à leur tour.

Un pouvoir qui créé déjà beaucoup de remous au sein du château. Ce vendredi, deux académiciennes ont notamment partagé leur avis très tranché sur la question. Il y a d'abord Enola qui s'est dit certaine de savoir pour qui elle ne votera pas ! Et il s'agit de Julien, repêché la semaine passée par le public après avoir été une première fois nominé. "C'est un branleur, je ne le sauverai pas, s'il l'est pas par le public, je ne le sauverai pas (...) Au bout d'un moment, mon petit chou il faut y aller, y'en a qui y vont dix fois plus que toi. On se revoit à l'extérieur, parce que je t'adore, mais là c'est game over", a-t-elle confié à son ami Louis.

C'est également la jeune Léa, à l'attitude souvent pointée du doigt, qui semble avoir fait son choix. Du moins sur les camarades qu'elle ne souhaite pas du tout sauver. Auprès d'Anisha, elle a livré ses intentions. "Et ben moi, sur les quatre au début, je me suis dit : je vais piocher Cenzo", a-t-elle d'abord avoué. Et de s'expliquer : "On oublie qu'il y a le public qui vote. Sur les quatre, si je dois récupérer quelqu'un, je me suis dit Cenzo pour son talent et tout et j'aime trop sa façon de penser et tout". Mais la candidate de 24 ans s'est ensuite ravisée. "Après, je me suis dit : 'Mais bon, Léa, genre demain tu sors de la Star ac, la personne que vraiment tu as envie d'appeler, de pleurer au téléphone, c'est Ahcène. Pourquoi je ne sais pas. Ça ne va être ni Stan ni Julien et ça va être peut-être Cenzo, mais il est trop faux-cul dans sa vie", a-t-elle lâché.

Une chose est sûre, le nouveau prime de la Star Academy promet de grands rebondissements !