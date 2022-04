"Un chien !" Jean Lassalle en roue libre : Pourquoi a-t-il insulté un journaliste en direct ?

C'est ce qu'on appelle littéralement un pétage de plomb en direct ! Il s'est produit sur la chaîne France Info le 6 avril 2022 au soir, lors de l'émission Votre instant politique présenté par Gilles Bornstein, avec le candidat à la présidentielle Jean Lassalle. La pression du premier tour, qui aura lieu le 10 avril prochain, semble si forte qu'elle en a fait perdre ses moyens en direct à l'homme, connu pour sa bonhomie brute de décoffrage.

Le leader du mouvement Résistons ! n'a pas résisté à l'envie de lyncher en direct un journaliste qui a manifestement fait une chronique qui lui a déplue. Alors qu'il ne lui restait plus que quelques secondes pour défendre ses idées à l'aube du scrutin du premier tour, le député des Pyrénées-Atlantique de 66 ans a choisi de les utiliser pour traiter l'éditorialiste politique de la même chaîne, Renaud Dély, de "chien". Une séquence choquante repérée par le site Puremédias.

"Je veux dire simplement à Renaud Dély que je regrette profondément ce qu'il a écrit, même si c'est Franceinfo : C'est un chien !", a clamé Jean Lassalle à l'antenne. "C'est un chien !", a-t-il répété. Des mots violents condamnés directement par son interlocuteur Gilles Bornstein : "Non, vous ne pouvez pas dire ça !" Ce qui n'a pas calmé les ardeurs de son invité : "Il n'a pas le droit d'écrire ce qu'il a écrit. Et je le dis à Jean Quatremer aussi, ça, ce n'est pas de la politique. (...) Comment me connaît-il cet homme-là pour porter des jugements aussi graves ? Ce n'est pas digne ! Ce n'est pas digne !" Si le présentateur ne savait pas de quoi il parlait, Jean Lassalle n'en avait que faire : "Mais lui il va me comprendre, il va me comprendre."

C'est l'édito politique de Renaud Dély de la matinée du 6 avril sur France Info qui a provoqué l'ire de Jean Lassalle. Le journaliste le décrivait, dans le titre de sa chronique, comme un "complotiste des champs". La direction de France Info a condamné "vivement" les paroles de l'homme politique sur Twitter.