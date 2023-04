"Un irrespect impensable" : Cauet pris à partie après des "ignominies"

Nul n'est à l'abri du scandale. Cauet en sait quelque chose, surtout depuis quelques jours. L'animateur de C'Cauet sur NRJ s'est attiré les foudres de la mairie de la commune de Sorcy-Saint-Martin et de ses habitants. Le jeudi 6 avril dernier, le chef de bande et son équipe ont entamé la chronique du JT chanté qu'ils chérissent, consistant à faire part d'informations survenues dans les derniers jours en chanson. Ce jour-là, c'est sur l'air du titre Le Bilan de Nèg'Marrons qu'ils ont évoqué la mort accidentelle d'un couple par noyade en tentant de sauver son chien tombé dans un cours d'eau.

"Le temps passe, le chien commence à se noyer / Les amoureux paniqués sont deux dans l'eau pour le sauver / Au même moment calmement le chien sort de l'eau vivant / Mais les amoureux épuisés meurent noyés dans le courant" ont-ils chanté, hilares, sur les ondes. Sauf que cette intervention musicale n'a pas donné le sourire à tout le monde. Encore moins aux maires de Sorcy-Saint-Martin et Ménil-la-Horgne, villes dont étaient originaires les deux victimes, qui se sont indignés qu'un tel drame puisse nourrir autant de fous rires dans une émission de grande écoute.

Sur Facebook, le maire de Sorcy-Saint-Martin, a pris la parole : "Un irrespect impensable. Alors que toute la population de notre secteur est endeuillée par le drame qui a coûté la vie à deux jeunes gens que nous aimions, qui vivaient et travaillaient dans nos villages, l'animateur et ses sbires rient à gorge déployée derrière les paroles d'une chanson qui raconte la tragédie sur un ton badin. Ce faisant, ces personnes crachent au visage des familles et salissent la mémoire des victimes. Comment pareille ordurerie peut-elle être diffusée et qui sont ces personnages abjects aux rires gras et insultants qui ont pignon sur rue et sur onde ? (...) Nous ne pouvons pas laisser des ignominies pareilles être diffusées sans les combattre." Les deux élus ont indiqué qu'ils se laissaient la possibilité de faire intervenir la justice.