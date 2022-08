Cauet torse nu avec sa compagne Nathalie, vacances sportives au Club Med

À 50 ans, Cauet est un homme heureux. Et surtout un homme fou amoureux. Voilà plus d'un an qu'il partage la vie de Nathalie Dartois qu'il a rencontrée lors d'un anniversaire. Malgré quelques râteaux, le coup de foudre a fini par prendre entre l'animateur et la mannequin déjà mère de deux enfants : Sacha (16 ans) et Victoire (15 ans) issus d'une précédente relation.

Des vacances de rêve au Club Med

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Cauet et sa moitié semblent s'offrir un joli tour du monde ! En effet, après avoir passé quelques jours de vacances au Touquet dans le Nord en mai, à Marrakech au Maroc en juin, puis à Miami en Floride en juillet, c'est cette fois au Club Meb et plus précisément en République Dominicaine que Cauet et sa famille ont posé leurs valises ce mois-ci. Ils y passeront sans doute une partie de leur mois d'août. L'animateur radio a donné la couleur en postant ce lundi 1er août un florilège de photos sur Instagram où on l'aperçoit torse nu sur une photo avec sa compagne Nathalie sans doute en pleine séance de sport. "Retour !! Quels moments incroyables. Mon amour, les amis", a-t-il écrit en légende du post Instagram.