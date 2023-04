"Un nouveau chapitre de ma vie..." : Caroline Receveur fait une importante annonce après "un process douloureux"

Caroline Receveur aura pris le temps de bien y réfléchir et elle a pris sa décision : il est temps pour elle d'opérer de grands changements dans sa vie. Sur Instagram, elle en a fait part à sa communauté et c'est à travers un long message qu'elle a donc expliqué "tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre de sa vie".

Après 15 ans passés à lancer des entreprises et se consacrer pleinement à sa vie professionnelle, Caroline Receveur a ainsi choisi de tout laisser tomber. "J'ai décidé de me séparer de l'intégralité de mes marques, processus que j'avais déjà entamé il y a plusieurs mois avec Wandertea et Osee. C'est aujourd'hui au tour de RECC et Cosmic Goddess. Ces décisions n'ont pas été des plus évidentes, surtout pour Cosmic Goddess qui est mon dernier bébé et avait énormément de sens à mes yeux", a-t-elle confié, ajoutant que cela avait été "un process long, douloureux, intense mais tellement libérateur et magique lorsqu'on arrive enfin au bout".

J'ai atteint mon goal de vie

Beaucoup trop happée par tous ses projets, Caroline Receveur a pris conscience qu'elle n'avait alors plus de temps pour elle et les siens, et surtout, qu'elle avait perdu de vue le sens de sa vie. "Cette dernière étape vient boucler la fin d'un cycle, et était nécessaire à mon épanouissement personnel avant tout", a-t-elle également écrit. Désormais, elle souhaite "simplement se poser pour réaliser le chemin parcouru et s'en féliciter". "Aujourd'hui, j'accepte de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre. J'accepte de réaliser qu'à 35 ans, j'ai atteint mon goal de vie. Un enfant (Marlon, 4 ans) que j'aime plus que tout, un mari (Hugo Philip) que j'aime plus que tout, une famille au complet en bonne santé, une vie apaisante et apaisée dont je veux profiter et apprécier chaque instant".

Pas question toutefois pour elle de disparaître des radars car Caroline Receveur promet de rester active sur Instagram, où elle compte bien partager "la suite de ses aventures". "J'ouvre donc ce nouveau chapitre de ma vie, le coeur et l'esprit léger, heureuse de m'être choisie MOI, pour le meilleur", a-t-elle conclu.