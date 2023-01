Caroline Receveur et Hugo Philip, des parents critiqués : elle assume ce que certains trouvent "bizarre"

Caroline Receveur ne cache rien à ses abonnés que cela plaise, ou non. Le 15 janvier 2023, la businesswoman de 35 ans a évoqué son mode de vie, en story Instagram. Et un internaute n'a pas manqué de mettre en avant l'impact que cela aurait, selon lui, sur son fils Marlon (4 ans). Une critique à laquelle l'épouse d'Hugo Philip a répondu.

Tout est parti d'une simple discussion sur la nourriture. Dernièrement, Caroline Receveur n'a pas caché qu'elle souhaitait se reprendre en main, car elle n'était pas bien dans sa peau. Et, après avoir dévoilé une vidéo durant laquelle elle faisait du sport, la jeune femme a partagé son repas du jour. "Je ne mange jamais avant mes séances de sport. D'ailleurs, sans le chercher, je pratique le jeûne intermittent. Je dîne en général vers 19 heures et ne mange pas avant 11 heures le lendemain, comme aujourd'hui", peut-on lire en légende de la vidéo. Un autre abonné a alors voulu savoir si son mari avait la même alimentation. "Alors Hugo et moi ne mangeons pas du tout les mêmes choses et ne mangeons souvent pas à la même heure. On a chacun nos vies, nos horaires de travail, nos activités... Chacun se prépare ce qu'il a envie de manger, sans se sentir obligé de faire plaisir à l'autre ou de l'attendre", a-t-elle répondu.

Il faut s'écouter avant même d'écouter les autres

Des déclarations qui n'ont pas été au goût de tous. Pour preuve, une personne lui a expliqué que, selon elle, c'était "bizarre pour le rythme" de Marlon. Une remarque à laquelle Caroline Receveur s'attendait. "Bizarre pour ceux qui restent bloqués dans des automatismes de rythme qui ne conviennent à personne, sauf au 'qu'en dira-t-on'. Personne ne sait mieux que nous ce qui convient au rythme de vie de Marlon et de notre famille. Dîner autour d'une table n'est pas plus bénéfique que de passer d'autres moments à trois. Chacun est libre d'adopter le mode de vie qui lui convient le mieux, sans se comparer. Il n'y a pas de règles à respecter, juste les vôtres avec lesquelles vous devez être en phase, pas celles qui font plaisir aux autres", a répliqué la mère de famille.

Caroline Receveur a ensuite confié qu'elle était totalement en phase avec son mode de vie et que ce genre de réflexions ne la touchait pas. Elle compte d'ailleurs continuer à partager sa vie afin de, notamment, rassurer les personnes qui vivent la même chose. "Il faut s'écouter avant même d'écouter les autres, peu importe le sujet", a-t-elle conseillé en guise de conclusion.