Diaporama : Caroline Receveur et Hugo Philip, des parents critiqués : elle assume ce que certains trouvent "bizarre"

Caroline Receveur et Hugo Philip, des parents critiqués : elle assume ce que certains trouvent "bizarre"

Caroline Receveur dévoile son mode de vie sur Instagram et répond à une remarque, le 15 janvier 2023 © Instagram

Caroline Receveur dévoile son mode de vie sur Instagram et répond à une remarque, le 15 janvier 2023 © Instagram

Caroline Receveur dévoile son mode de vie sur Instagram et répond à une remarque, le 15 janvier 2023 © Instagram

Caroline Receveur dévoile son mode de vie sur Instagram et répond à une remarque, le 15 janvier 2023 © Instagram

Caroline Receveur dévoile son mode de vie sur Instagram et répond à une remarque, le 15 janvier 2023 © Instagram

Caroline Receveur et Hugo Philip avec leur fils Marlon © Instagram

Caroline Receveur - Caroline Receveur et Hugo Philip arrivent à la Mairie du 16ème arrondissement à Paris pour leur mariage, le 11 juillet 2020. © BestImage

14 / 18