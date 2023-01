Caroline Receveur "pas vraiment au top" : prise de poids et souci de santé, ses confidences sans filtre

Caroline Receveur est de nature discrète. Mais de temps en temps, la businesswoman se plaît à partager son état d'esprit du moment avec sa communauté Instagram. Ce lundi 2 janvier 2023 par exemple, elle s'est confiée sur sa santé et son poids.

A l'instar de son époux Hugo Philip, Caroline Receveur fait attention à son hygiène de vie. Mais comme tout le monde, il arrive parfois qu'elle déserte la salle de sport et qu'elle se permette quelques écarts. Lors des fêtes de fin d'année par exemple, elle en a profité pour se lâcher. Mais ajoutez à cela un souci de santé qui l'empêche de faire du sport et c'est la catastrophe. "J'ai complètement stoppé le sport à cause de ma toux qui a duré plus de six semaines, puis les fêtes. Autant vous dire que ma motivation est proche de 0. C'est toujours compliqué de repartir à nouveau de 0, alors qu'on avait trouvé un bon rythme", a écrit la jeune femme de 35 ans, en légende d'une vidéo sur laquelle elle fait du tapis de course.

Voyant que cette séance était très compliquée, la maman de Marlon (4 ans) s'est fait une promesse. Celle de se "discipliner à nouveau et de garder un rythme de minimum trois séances de sport par semaine". "D'autant que je me suis bien lâchée pendant les fêtes et je ne me sens vraiment pas au top. Ce n'est pas tant une question de poids (même si je sais que j'ai pris facile deux kilos) mais de ressenti. Je me sens lourde, ma peau est terne, bref. Se lâcher fait du bien, mais se reprendre en main aussi", a-t-elle poursuivi. Caroline Receveur a ensuite dévoilé qu'elle marchait à un bon rythme avec le tapis de course incliné durant une heure, tout en essayant de ne pas se tenir pour que ce soit davantage physique. Nul doute que ses efforts finiront par payer et peut-être partagera-t-elle son évolution avec les internautes.

Des crises d'angoisse paralysantes

En octobre dernier, les confidences de Caroline Receveur étaient beaucoup moins joyeuses. Elle était revenue sur ses angoisses qui la paralysaient parfois. "Le process pour guérir de ses blessures et trauma du passé est si long, et je me sens si nulle à me retrouver cet état, pour les mêmes raisons, après tant de thérapies et de coaching. Je m'accroche, mais le bout du tunnel semble si loin parfois", avouait-elle. Une situation provoquée par le fait que Marlon n'était pas au meilleur de sa forme à la suite d'un rappel de vaccin. "Une fois le vaccin fait, je suis en attente de ce qui va se passer. Et quand il y a des petits symptômes, dans ma tête c'est amplifié fois mille. Et toutes mes angoisses remontent à la surface. Il n'a rien, mais mes angoisses partent de là", précisait-elle notamment.

Ces crises sont liées à un traumatisme. En l'occurrence celui de la mort de son papa il y a six ans.