Diaporama : Caroline Receveur "pas vraiment au top" : prise de poids et souci de santé, ses confidences sans filtre

Caroline Receveur "pas vraiment au top" : prise de poids et souci de santé, ses confidences sans filtre

Exclusif - Caroline Receveur - Les célébrités assistent au dîner de gala de l'association "Make a wish" au Pavillon Potel et Chabot à Paris. Le 9 décembre 2019 © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

7 / 13