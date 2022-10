"Une couleur indéterminée" : La remarque peu flatteuse de Charles III à la naissance d'Harry

Et si finalement la relation entre le prince Harry et son père le roi Charles III n'avait jamais été facile... Dès sa naissance, le fils aîné de la regrettée reine Elizabeth II semble avoir eu des remarques peu flatteuses sur son plus jeune fils, Harry. C'est ce que révèle Philip Kyle dans son livre Charles III (éd. Perrin). Le 15 septembre 1984, alors que celui qui est désormais l'époux de Meghan Markle et le père de deux enfants, Archie et Lilibet, vient de naître, son père va avoir une drôle de remarque à son égard. En quittant l'hôpital, Charles décrit le bébé comme ayant les yeux bleu pâle et les cheveux "d'une couleur indéterminée". Des mots peu élogieux au sujet de la couleur de cheveux du petit frère de William.

Décidément, ces remarques faites sur ses critères physiques et ce dès la naissance, semblaient prémonitoires pour le prince Harry. En effet, des années plus tard, c'est le fils aîné du duc de Sussex, Archie, qui aurait été la cible de commentaires sur son physique, et notamment sur sa couleur de peau, comme affirmé par Meghan Markle chez Oprah Winfrey. Et ce même avant de naître. Lors de son interview accordée à la présentatrice pour CBS, en mars 2021, elle avait déclaré qu'Harry aurait été informé "d'inquiétudes et de conversations (...) quant à savoir à quel point sa peau (serait) foncée quand il (naîtrait)".

Un roux avec une coupe afro.

Toujours à ce sujet, le journaliste Tom Bowers avait désigné Camilla Parker-Bowles, la belle-mère du prince Harry, qui se serait permis des remarques très déplacées à ce sujet. Selon lui, lors d'une discussion de famille, la septuagénaire aurait plaisanté sur le fait que le futur bébé du couple de Sussex serait "un roux avec une coupe afro". Une blague de très mauvais goût, naturellement très mal vue par Meghan Markle. Le palais ne s'est pas exprimé sur ces allégations mais des sources proches ont en revanche déclaré que tout cela était "n'importe quoi".

Aujourd'hui, les relations entre Charles III et son plus jeune fils Harry ne sont pas arrangées. La date officielle de parution des mémoires du duc de Sussex a été annoncée, pour le 10 janvier 2023, et semble avoir relancé la guerre au sein de la famille royale britannique. Le roi Charles III a récemment fait une annonce qui pourrait bien avoir touché son cadet.