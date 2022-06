"Une émission que je veux oublier" : L'une des filles de Jacques Martin très dure envers L'Ecole des fans

Mort en 2007, Jacques Martin fait partie des grands noms du paysage audiovisuel français grâce à des émissions comme Le Petit Rapporteur, La Lorgnette et Ainsi font, font, font dans laquelle figuraient des jeunes humoristes et animateurs télé comme Laurent Gerra, Virginie Lemoine,Laurent Ruquier et Julien Courbet. Mais c'est surtout avec l'émission L'Ecole des fans qu'il a animée de 1977 à 1998 que Jacques Martin s'est fait connaître du grand public. Dans cette émission qui a révélé de futurs grands noms de la chanson comme Vanessa Paradis, Jacques Martin se montrait sympathique et abordable avec les enfants sachant les mettre à l'aise et leur poser des questions souvent décalées.

Proches des enfants à la télé, mais pas des siens

Toutefois, l'image que donnait à voir Jacques Martin dans L'Ecole des fans ne collait pas forcément à la réalité. Père de huit enfants : David (né en 1961), Elise (née en 1965), Frédéric (né en 1973), Jean-Baptiste (né en 1976), Judith (née en 1984), Jeanne-Marie (née en 1987), Juliette (née en 1994) et Clovis (né en 1999), Jacques Martin ne véhiculait pas auprès d'eux la même image que celle que l'on pouvait apercevoir dans la célèbre émission.

Dans Vivement dimanche sur France 2 dimanche 12 juin, l'une de ses filles, Elise, très rare à la télévision, s'est exprimée sur la manière dont elle a vécu le rôle de son père dans L'Ecole des fans. "Je n'ai eu de cesse d'entendre, de par mes amis ou à l'école : "Qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir un papa comme ça !", a-t-elle confié. Dans L'Ecole des fans, il était proche des enfants. Ce qu'il n'a pas réellement été avec nous. Pour moi, cette émission me faisait plus mal au coeur. Je sais que ça a été l'émission phare de papa. Les Français adoraient cette émission. Mais moi c'est une émission que je veux oublier parce que papa se montrait comme il n'était pas avec nous."

Invité du célèbre canapé rouge de Michel Drucker, le fils ainé de Jacques Martin, David et frère d'Elise (leur mère est Annie Lefèvre) a donné une vision de son père différente de celle de sa soeur. "Moi, j'ai le souvenir d'un père vraiment sur moi, contrôlant mes moindres faits et gestes, s'occupant de ma scolarité, s'inquiétant de tout ce qui pouvait me toucher, me traînant avec lui partout... Et malheureusement Elise le vivait très différemment", a-t-il estimé.