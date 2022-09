"Une pause nécessaire" : Laury Thilleman chamboulée après sa rupture avec Juan Arbelaez

Durant plusieurs mois, Laury Thilleman a déserté son podcast Comment tu fais ?. Mais ce lundi 26 septembre 2022, elle a fait un retour remarqué et a notamment évoqué sa vie qui a été chamboulée à la suite de sa rupture avec Juan Arbelaez.

C'est en septembre 2021 que Miss France 2011 a lancé son podcast. Et elle se plaisait à l'agrémenter régulièrement. Ainsi, ses auditeurs ont pu écouter 15 numéros durant lesquels elle avait reçu un invité. Mais depuis le 18 avril 2022, plus rien. Une pause qui correspond semble-t-il avec la fin de son histoire d'amour avec Juan Arbelaez (annoncée le mois suivant). Et impossible pour Laury Thilleman de faire son retour sans une petite explication. "Je ne vous cache pas que c'est non sans émotion que je reprends possession de ce micro, après une pause nécessaire et un été quelque peu chamboulé que j'ai décidé de vivre seule, à explorer, voyager, me reconnecter à moi, aux autres, à la nature... et aussi à lire, beaucoup lire – une activité que j'avais quelque peu délaissée ces dernières années, par manque de temps, d'attention, ou d'intérêt. J'en avais presque oublié que lire, c'était en fait une évasion, un voyage qu'on offre à son esprit. Plus jamais je n'oublierai", peut-on tout d'abord lire en description de l'audio.

Un livre qui l'a bouleversée

La jeune femme de 31 ans originaire de Brest a ensuite confié que pour ce nouvel épisode, elle recevait l'auteure Anaïs Vanel qui l'a "accompagnée, rassurée, guidée et émue tout au long de l'été" avec son roman Tout quitter. Il lui a été offert par sa petite soeur "à un moment charnière de [sa] vie, et la magie a opéré". Elle a été bouleversée par cette oeuvre qui lui a permis de se sentir "moins seule et plus comprise". Elle était donc honorée de recevoir Anaïs Vanel. Une invitée à la résonance particulière.

C'est sur Instagram, le 17 mai dernier, que Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont annoncé leur rupture après sept ans d'amour. "Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu'après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", avait écrit la belle brune. Ils s'étaient mariés le 21 décembre 2019, à Brest.