"Une petite différence d'âge" : Pudiques confidences du magicien Bernard Bilis sur sa jeune femme et ses 2 "joyaux"

Depuis le retrait de son compère Patrick Sébastien de la télévision, Bernard Bilis se fait plus discret : à 68 ans, le magicien se concentre sur ses futurs spectacles... mais surtout sur sa famille, essentielle à ses yeux. Père de deux enfants, l'homme de spectacle est heureux en amour depuis près de 20 ans désormais, une belle histoire sur laquelle il s'est confié auprès de Jordan Deluxe ce jeudi 23 février.

Alors que le présentateur de C8 lui demandait si tout allait bien en amour, il a sorti une photo de ses deux enfants (déjà grands !), Guillaume et Luna. Semblant très proches sur le cliché, les deux jeunes ont ensuite été remplacés par une photo de Béatrice, qui partage la vie du prestidigitateur depuis 19 ans malgré une "petite différence d'âge", selon les très rares confidences de celui-ci, qui a salué "une affaire qui roule".

Peu loquace sur sa magnifique compagne, qu'il a toujours protégée de la médiatisation mais pour qui il a toujours été présent, le sexagénaire a seulement raconté que celle-ci l'accompagnait partout, sur tous les plateaux du Plus Grand Cabaret du Monde notamment. Un détail important pour lui, qui a toujours fait passer sa vie privée avant sa carrière.

Des enfants "adorables"

"Je fais mon métier, je fais ce que j'ai à faire mais ce n'est pas ma priorité", a-t-il expliqué à Jordan Deluxe, précisant : "Ils me donnent de l'amour, je suis là pour eux et je leur en donne, voilà". Sur le sujet de ses enfants, en revanche, il a accepté de s'étendre un peu. Son fils aîné, Guillaume, né d'une première union, vit notamment à des milliers de kilomètres de Paris : "Il est ingénieur agronome aux Antilles", a fièrement expliqué son père, qui a même précisé qu'il s'occupait "des plantations de canne à sucre et de banane".

Sa magnifique fille Luna, quant à elle, est un peu plus jeune : elle est encore au lycée, en effet, et doit se concentrer sur ses études pour entrer en école d'art. Les décrivant comme "adorables, tous les deux", le magicien semble enfin heureux et apaisé, lui qui avait plutôt mal vécu l'arrêt du Plus Grand Cabaret du Monde.

"J'ai commencé en 1999 et a fini en 2019. C'est triste parce que l'émission marchait, parce que le public adorait. Mais c'est la politique audiovisuelle", avait-t-il regretté à l'époque, déjà chez Jordan de Luxe. "C'est triste dans la mesure où la formule aurait pu évoluer et je pense aussi qu'on avait encore quelques années à faire et qu'on n'était pas à court d'idées". Des idées, Bernard en a encore beaucoup et va continuer à faire briller les yeux des Français avec !