"Une véritable déception" : Les L5 annoncent une mauvaise nouvelle, leurs fans dévastés les soutiennent

Les chanteuses ne sont donc plus disponibles mais pas d'inquiétude pour le public : toutes ont bien décidé de continuer leurs shows ! En effet, après s'être excusées auprès de la production et des techniciens, elles concluent leur communiqué par un alléchant message à destination de leurs fans. "Nous nous excusons auprès de toutes les personnes qui se sont organisées pour venir nous voir, nous sommes autant déçues que vous de ne pouvoir venir à votre rencontre et même si ce n'est pas de gaieté de coeur nous ne pouvons tenir notre promesse à 5", expliquent-elles.

"Au nom des NewL5 sachez que nous sommes et resterons solidaires avec vous dans cette déception. Partager ces moments avec vous a été une expérience riche en émotions et on espère vous revoir très prochainement sur les routes de France. Merci de votre Fidélité et on vous dit à très vite!" promettent les chanteuses à leurs fans, ravis dans les commentaires de voir qu'elles seront bien de retour. Et pas d'inquiétude pour ceux qui ont déjà leurs places : Larusso, Tribal King ou encore Tragédie devraient, quant à eux, bien assurer !