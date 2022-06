Matt Houston : Gestes déplacés, état second... Le chanteur viré après une performance catastrophique !

"Nous vous informons que la production a pris la décision de ne pas continuer avec l'artiste Matt Houston et que celui-ci ne fait plus partie de la tournée Back to Basic depuis le 19 juin 2022", concluent-ils. Le chanteur a également réagi sur Instagram mais loin de s'excuser, il en rajoute dans une vidéo très énervée, où il expliquait avoir été insulté. Mais tout a disparu depuis quelques heures : après le communiqué officiel, il a tout supprimé.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que le chanteur de R'n'B de rue dérape : il y a quelques semaines, au moment du Festival de Cannes et de la rare interview de Diam's sur la plateforme Brut, il avait vivement critiqué la rappeuse : "Achète un plaid et va n***** ta mère. Nan mais" avait-il écrit en story sur Instagram. Touché par une vague de réactions très négatives, il avait finalement fait ses excuses à la jeune femme en privé et en public.