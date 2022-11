100 ans de Raymond Devos : Dany Boon, Muriel Robin... Ses enfants spirituels lui rendent hommage

Alex Lutz et Muriel Robin, grands lauréats

Le 22 octobre dernier l'exposition en plein air Raymond Devos et ses Héritiers a donc été inaugurée dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, Pierre Palmade, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France) s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la Culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022.

Le 9 novembre, jour des 100 ans de Raymond Devos donc, le ministère de la culture a communiqué : Alex Lutz et le lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin est la lauréate du Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos, un prix inédit pour marquer cette année exceptionnelle. Rima Abdul Malak n'a pas manqué de féliciter Alex Lutz et Muriel Robin pour leurs nouvelles distinctions...