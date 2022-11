Diaporama : 100 ans de Raymond Devos : Dany Boon, Muriel Robin... Ses enfants spirituels lui rendent hommage

1 / 39 100 ans de Raymond Devos : Dany Boon, Muriel Robin... Ses enfants spirituels lui rendent hommage

2 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos et le miroir. © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

3 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Muriel Robin : "Raymond Devos jouait avec les mots comme on le fait avec des notes. Merci monsieur, d'avoir si malicieusement chatouillé nos oreilles avec des gammes qui n'appartenaient qu'à vous." Pierre Palmade : "On adorait ce roi des fous qui bouleversait notre logique. Merci Monsieur Devos d'avoir tout mis à l'envers et d'y avoir donné du sens." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

4 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Dany Boon : "Devos a rendu la langue française lumineuse ! Sa manière de jouer avec la langue française est extraordinaire, c'est comme un musicien qui prendrait un petit instrument de musique et qui jouerait de mille manières différentes. J'ai étudié les textes de Raymond Devos à l'école, et ce sont eux qui m'ont fait aimer la littérature. Je lis les textes de Raymond à mes enfants le soir. Mes grands qui ont aujourd'hui 17 et 15 ans s'en souviennent encore. Pour moi, c'est très important de les éveiller à ce monde de l'absurde." Raymond Devos a dit de lui : "Ce ch'ti là est mon fils spirituel." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

5 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Muriel Robin : "Raymond Devos jouait avec les mots comme on le fait avec des notes. Merci monsieur, d'avoir si malicieusement chatouillé nos oreilles avec des gammes qui n'appartenaient qu'à vous." Pierre Palmade : "On adorait ce roi des fous qui bouleversait notre logique. Merci Monsieur Devos d'avoir tout mis à l'envers et d'y avoir donné du sens." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

6 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Dany Boon : "Devos a rendu la langue française lumineuse ! Sa manière de jouer avec la langue française est extraordinaire, c'est comme un musicien qui prendrait un petit instrument de musique et qui jouerait de mille manières différentes. J'ai étudié les textes de Raymond Devos à l'école, et ce sont eux qui m'ont fait aimer la littérature. Je lis les textes de Raymond à mes enfants le soir. Mes grands qui ont aujourd'hui 17 et 15 ans s'en souviennent encore. Pour moi, c'est très important de les éveiller à ce monde de l'absurde." Raymond Devos a dit de lui : "Ce ch'ti là est mon fils spirituel." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

7 / 39 Exclusif - Archives - Raymond DEVOS reconnaît le droit de convive privilégié à son fidèle compagnon de vie, son chien. 1981 © Collection personnelle via Bestimage © BestImage

8 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos et le xylophone. Le 11 février 1994 © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

9 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Eric Antoine : "J'étais fan absolu de Boris Vian, d'Alfred Jarry et d'Alphonse Allais. C'est ainsi que je suis arrivé à Raymond Devos qui par sa multidisciplinarité a été une inspiration essentielle pour moi. Il fait partie de ceux qui m'ont inspiré pour choisir ce métier. Humoriste, poète et écrivain hors pair, Raymond Devos était un homme de cabaret et de music-hall. Sur scène il était capable de faire voler une balle, de jouer du piano, de jongler pour transformer la scène en univers poétique. Pour moi la magie, ce n'est pas la prestidigitation, ce n'est pas l'illusion, ce n'est pas le fait d'utiliser une technique pour illusionner le public. C'est l'idée que les gens entrent dans un espace et en sortent dans un état différent et comme le dit Raymond "d'entraîner le public dans un autre monde". © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

10 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos et l'accordéon. Le 11 février 1994 © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

11 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos en penseur. Le 17 octobre 1993 © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

12 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos (1922-2006), artiste de variétés français, dans sa propriété de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines). Avril 1963. © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

13 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos en funambule. 1964 © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

14 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos en bouteille. Janvier 2003 © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

15 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos et le yo-yo. Le 28 janvier 1999 © Micheline Pelletier via Bestimage © BestImage

16 / 39 Exclusif - Archives - Raymond Devos et les Frères Taloche - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Raymond Devos : "Il y a du Chaplin et du Laurel et Hardy chez ces Belges-là." Les Frères Taloche : Un jour que nous étions chez lui près de son étang : Raymond, vous connaissez notre duo, vous n'auriez pas un conseil à nous donner ? Raymond Devos : "J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, j'ai encore tellement à apprendre..." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

17 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Raymond Devos a dit d'eux : "Il y a du Chaplin et du Laurel et Hardy chez ces Belges-là". Les Frères Taloche : "Un jour on lui a demandé : - Raymond, vous connaissez notre duo maintenant vous n'auriez pas un conseil à nous donner ? - Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner, j'ai encore tellement à apprendre..." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

18 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! François-Xavier Demaison : "J'ai dix ans, je suis au théâtre...et je vois un homme en costume et en noeud papillon bleus jongler avec les mots. Il m'emmène dans les étoiles, marche sur la lune et fait rire mes parents. Il a la voix aigüe, puis très grave. Il est ogre impressionnant puis redevient enfant. Il est clown, musicien, poète, acteur, enchanteur. C'est Raymond Devos. Il a marqué ma vie à jamais." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

19 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Raymond Devos : "Il y a du Chaplin et du Laurel et Hardy chez ces Belges-là." Les Frères Taloche : Un jour que nous étions chez lui près de son étang : Raymond, vous connaissez notre duo, vous n'auriez pas un conseil à nous donner ? Raymond Devos : "J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, j'ai encore tellement à apprendre..." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

20 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Virginie Hocq : "Raymond l'Immortel ! Je pense à mon papa qui écoutait les sketchs de Raymond Devos, il riait et je riais aussi de le voir rire sans comprendre ce qui le faisait rire. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les écouter en présence de ma fille. Elle rit en écoutant les sketchs de Raymond Devos mais ne comprend pas pourquoi je ris. Mais un jour sûrement, elle rira et ses enfants ne comprendront pas pourquoi." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

21 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! François-Xavier Demaison : "J'ai dix ans, je suis au théâtre...et je vois un homme en costume et en noeud papillon bleus jongler avec les mots. Il m'emmène dans les étoiles, marche sur la lune et fait rire mes parents. Il a la voix aigüe, puis très grave. Il est ogre impressionnant puis redevient enfant. Il est clown, musicien, poète, acteur, enchanteur. C'est Raymond Devos. Il a marqué ma vie à jamais." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

22 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Christelle Cholet : "Mon Raymond. Cher Raymond, irremplaçable et irremplacé. C'est en écoutant un 33 tours avec mon grand père René en 1982 que j'ai été piqué par la folie Devos. J'ai fait tourner ce disque des centaines de fois, c'était le sketch "Mon chien c'est quelqu'un ! c'est dommage qu'il ne soit pas là, il vous aurait raconté tout ça mieux que moi ! Parce que cette histoire lorsque c'est moi qui la raconte personne n'y croit !" C'est hilarant, absurde, loufoque, décalé, clownesque, enfantin, précis, musical. 40 ans après mon chien s'appelle Jean-Michel et il m'accompagne sur scène ! Tu nous manques Raymond ! Quoique... quoique..." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

23 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Virginie Hocq : "Raymond l'Immortel ! Je pense à mon papa qui écoutait les sketchs de Raymond Devos, il riait et je riais aussi de le voir rire sans comprendre ce qui le faisait rire. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les écouter en présence de ma fille. Elle rit en écoutant les sketchs de Raymond Devos mais ne comprend pas pourquoi je ris. Mais un jour sûrement, elle rira et ses enfants ne comprendront pas pourquoi." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

24 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Raymond Devos : "Il n'y a pas de comique sans une mécanique rigoureuse, ni d'absurdités sans logique". "Dire un texte en public, c'est comme lâcher un trapèze pour en attraper un autre. On ne se tue pas si on rate un bon mot. On se contente d'une chute infinie dans le vide." Michel Boujenah : "Monumental ! Le Penseur de Rodin, sur son piédestal. Il s'est passé quelque chose... nos regards se sont croisés. Tout de suite, ça a été l'épreuve de force, le bras de fer entre deux éminents penseurs. C'était à celui qui ferait baisser les yeux de l'autre. La première leçon de Raymond : "moque-toi de toi et construis ton univers à partir de tes peurs, de tes craintes, de tes rêves. Ris de tout ça. Essaye de construire un univers qui te ressemble." Il m'a montré qu'on pouvait être populaire sans parler de cul, ni de politique. Un jour, il me dit "J'ai le trac, j'ai peur". Je lui réponds "Tu te moques de moi ? Tu peux rentrer sur scène, faire pffff pendant 20 minutes, et de temps en temps tu fais mmm, et ils vont applaudir. Tu es Raymond Devos, tu es comme Notre Dame de Paris, tu es comme la tour Eiffel". Il me dit "J'ai peur quand même." L'artiste est un fou qui peut socialiser sa folie, qui peut fabriquer quelque chose avec et en vivre. Le fou, sa folie se retourne contre lui et ça le détruit. Mais la frontière est très mince. © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

25 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Réquisitionné pour le Service du Travail Obligatoire pendant la guerre, Raymond Devos est envoyé pendant deux ans dans une usine aux environs de Berlin. Raymond Devos : "J'ai écrit un sketch sur les camps, c'est le seul sketch écrit sur ma douleur, il s'appelle le Plaisir des Sens, les Sens Interdits. Le camp, c'est comme ça, on arrive la gueule enfarinée, penaud, sans résistance et vlan ! La porte se ferme derrière notre dos, on tourne en rond, sans arrêt, avec en point de mire le corbillard. Quand je disais ce sketch, je pensais au camp, chaque fois. Les gens riaient. Quand on est entre quatre murs on tente de s'en évader. Moi, je ne m'évade bien que lorsque je suis enfermé." François Morel : "Un clown céleste, mais aussi un écrivain, un homme de spectacle. Il y a eu Ionesco, il y a eu Beckett, et peut être que pour le music-hall il y a eu Devos, d'une façon un peu plus populaire. Chez lui, il y a une inquiétude magnifiée, dépassée par le rire. Il y a une espèce d'angoisse de vivre. Quand on rit de cette angoisse-là, et qu'on est une salle pleine à en rire, ça nous console, on se sent plus fort et plus léger. Sur scène Devos parle au bon Dieu, son interlocuteur, c'est le Ciel, c'est l'Humanité. C'est grandiose et en même temps c'est tout petit, c'est modeste, c'est du music-hall." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

26 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Dany Boon : "Devos a rendu la langue française lumineuse ! Sa manière de jouer avec la langue française est extraordinaire, c'est comme un musicien qui prendrait un petit instrument de musique et qui jouerait de mille manières différentes. J'ai étudié les textes de Raymond Devos à l'école, et ce sont eux qui m'ont fait aimer la littérature. Je lis les textes de Raymond à mes enfants le soir. Mes grands qui ont aujourd'hui 17 et 15 ans s'en souviennent encore. Pour moi, c'est très important de les éveiller à ce monde de l'absurde." Raymond Devos a dit de lui : "Ce ch'ti là est mon fils spirituel." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

27 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Raymond Devos : "Il n'y a pas de comique sans une mécanique rigoureuse, ni d'absurdités sans logique". "Dire un texte en public, c'est comme lâcher un trapèze pour en attraper un autre. On ne se tue pas si on rate un bon mot. On se contente d'une chute infinie dans le vide." Michel Boujenah : "Monumental ! Le Penseur de Rodin, sur son piédestal. Il s'est passé quelque chose... nos regards se sont croisés. Tout de suite, ça a été l'épreuve de force, le bras de fer entre deux éminents penseurs. C'était à celui qui ferait baisser les yeux de l'autre. La première leçon de Raymond : "moque-toi de toi et construis ton univers à partir de tes peurs, de tes craintes, de tes rêves. Ris de tout ça. Essaye de construire un univers qui te ressemble." Il m'a montré qu'on pouvait être populaire sans parler de cul, ni de politique. Un jour, il me dit "J'ai le trac, j'ai peur". Je lui réponds "Tu te moques de moi ? Tu peux rentrer sur scène, faire pffff pendant 20 minutes, et de temps en temps tu fais mmm, et ils vont applaudir. Tu es Raymond Devos, tu es comme Notre Dame de Paris, tu es comme la tour Eiffel". Il me dit "J'ai peur quand même." L'artiste est un fou qui peut socialiser sa folie, qui peut fabriquer quelque chose avec et en vivre. Le fou, sa folie se retourne contre lui et ça le détruit. Mais la frontière est très mince. © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

28 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Réquisitionné pour le Service du Travail Obligatoire pendant la guerre, Raymond Devos est envoyé pendant deux ans dans une usine aux environs de Berlin. Raymond Devos : "J'ai écrit un sketch sur les camps, c'est le seul sketch écrit sur ma douleur, il s'appelle le Plaisir des Sens, les Sens Interdits. Le camp, c'est comme ça, on arrive la gueule enfarinée, penaud, sans résistance et vlan ! La porte se ferme derrière notre dos, on tourne en rond, sans arrêt, avec en point de mire le corbillard. Quand je disais ce sketch, je pensais au camp, chaque fois. Les gens riaient. Quand on est entre quatre murs on tente de s'en évader. Moi, je ne m'évade bien que lorsque je suis enfermé." François Morel : "Un clown céleste, mais aussi un écrivain, un homme de spectacle. Il y a eu Ionesco, il y a eu Beckett, et peut être que pour le music-hall il y a eu Devos, d'une façon un peu plus populaire. Chez lui, il y a une inquiétude magnifiée, dépassée par le rire. Il y a une espèce d'angoisse de vivre. Quand on rit de cette angoisse-là, et qu'on est une salle pleine à en rire, ça nous console, on se sent plus fort et plus léger. Sur scène Devos parle au bon Dieu, son interlocuteur, c'est le Ciel, c'est l'Humanité. C'est grandiose et en même temps c'est tout petit, c'est modeste, c'est du music-hall." © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

29 / 39 Exclusif - Les enfants spirituels de Raymond Devos lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire posthume de ses 100 ans ! Eric Antoine : "J'étais fan absolu de Boris Vian, d'Alfred Jarry et d'Alphonse Allais. C'est ainsi que je suis arrivé à Raymond Devos qui par sa multidisciplinarité a été une inspiration essentielle pour moi. Il fait partie de ceux qui m'ont inspiré pour choisir ce métier. Humoriste, poète et écrivain hors pair, Raymond Devos était un homme de cabaret et de music-hall. Sur scène il était capable de faire voler une balle, de jouer du piano, de jongler pour transformer la scène en univers poétique. Pour moi la magie, ce n'est pas la prestidigitation, ce n'est pas l'illusion, ce n'est pas le fait d'utiliser une technique pour illusionner le public. C'est l'idée que les gens entrent dans un espace et en sortent dans un état différent et comme le dit Raymond "d'entraîner le public dans un autre monde". © Micheline Pelletier/Bestimage © BestImage, Micheline Pelletier

30 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. © BestImage, JLPPA

31 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage, JLPPA

32 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage, JLPPA

33 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage, JLPPA

34 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. de Raymond Devos, Muriel Robin est diplômée du Conservatoire d'art dramatique au début des années 80 et rejoint la troupe du Petit théâtre de Bouvard qui lui offre son premier rôle dans la pièce Double Foyer (1985). En 1988, elle entame avec Pierre Palmade une collaboration professionnelle qui lui fera connaître ses premiers grands succès populaires. En 1997, elle écrit et met en scène le spectacle nommé aux Molières Ils s'aiment. En 2000, elle interprète avec brio Marie-Line dans le film éponyme de Mehdi Charef qui lui vaut une nomination aux Césars. Artiste pluridisciplinaire, Muriel Robin fait son retour en 2013 dans le spectacle Muriel Robin revient... Tsoin-tsoin et dans de nombreux téléfilms qui lui valent une grande reconnaissance du grand public. Elle © BestImage

35 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage

36 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage

37 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage, JLPPA

38 / 39 Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Le jury du prix Raymond-Devos 2022 composé de, Wendy Bouchard, Christelle Chollet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto (présidente de la Fondation Raymond-Devos), Jacques Rouveyrollis, Jacqueline Franjou, François Morel, Abd al Malik, Michel Boujenah et Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France), s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la culture en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond-Devos 2022. Le 9 novembre le ministère de la culture a communiqué: Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos. © BestImage, JLPPA