100% Logique : Fabienne Carat très enthousiaste, Yoann Riou se "plante complètement"

Au mois de septembre 2022, France 2 lançait son tout nouveau jeu diffusé en prime time et présenté par Cyril Féraud : 100% Logique. Les deux premiers numéros ont rencontré un grand succès, rassemblant près de 3 millions de personnes devant leurs écrans. L'émission est donc naturellement de retour ce samedi 4 mars 2023 pour un troisième numéro. Et le concept reste le même : Cent candidats vont tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros. "En début d'émission, les 100 candidats reçoivent la somme de 1 000 euros. Mais en cas de mauvaise réponse ils sont éliminés, et leurs 1000 euros vont faire grimper la cagnotte globale de l'émission. Le dernier ou les derniers candidats en lice auront la possibilité de répondre à l'ultime question : celle à laquelle seulement 1 % de la population est capable de répondre, et de décrocher la cagnotte pouvant atteindre 100 000 euros", expliquait la chaîne au moment de lancer le programme.

Cyril Féraud, toujours plus présent à l'antenne, précisait lors d'une interview pour TV Mag : "C'est le premier jeu auquel absolument tout le monde peut jouer, quel que soit son âge, son niveau d'étude, son niveau de culture générale puisqu'on ne teste pas les connaissances mais la logique, le sens de l'observation et le bon sens. Ce dénominateur commun à toutes les questions que je pose dans cette émission, c'est qu'un enfant de 10 ans peut aussi bien y répondre qu'un adulte de 80 ans".

Je me suis complètement planté

Pour ce tout nouveau numéro de 100% Logique, l'animateur a reçu en plateau Laurent Luyat, Yoann Riou et Fabienne Carat. Et comme on peut d'ores et déjà le découvrir dans la bande annonce disponible dans notre diaporama, ils vont tous se prendre au jeu ! Mais le trio va toutefois vite comprendre que tout n'est pas si simple. "Je pensais que c'était évident mais je crois que je me suis complètement planté", déclare notamment Yoann Riou. Même constat pour Laurent Luyat qui ironise sur son manque de bon sens : "Je suis le seul invité, dans l'histoire du jeu, à m'être trompé sur la première question". Mais peu importe leurs erreurs, les personnalités auront assurément passé un bon moment. "On adore !", confirme d'ailleurs Fabienne Carat en s'exclamant dans notre vidéo.

100% Logique, ce samedi 4 mars 2023 dès 21h10 sur France 2