12 Coups de midi : Laurent éliminé, "coup de tonnerre" sur le plateau de TF1 !

Clap de fin pour Laurent ! Le Maître de midi n'est plus ! En effet, le candidat a été éliminé des 12 Coups de midi ce vendredi 25 mars 2022. Le professeur de philosophie était arrivé dans l'émission le 13 janvier dernier. Il compte alors 72 participations, trois étoiles mystérieuses, vingt coups de maître et une jolie cagnotte de 310607 euros de gains dont 147407 euros de cadeaux ! De quoi se hisser à la quatorzième place du classement des plus grands Maître de midi de l'histoire du jeu de TF1.

Toute belle chose a une fin. L'histoire de Laurent dans Les 12 Coups de midi s'arrête donc aujourd'hui. Après une erreur d'inattention, il est passé à l'orange lors du Coup par coup. Puis, une question sur les sous-vêtements, loupée, l'a fait passer au rouge. C'est alors que Laurent a défié en duel Mourad, l'un des deux candidats face à lui ce jour. Une question sur les mangas aura finalement eu raison de son aventure ! En effet, c'est Mourad qui a vu juste, éliminant alors le cher professeur de 46 ans.

"Je voudrais que l'on applaudisse très très fort Laurent qui va partir aujourd'hui. Je suis désolé, mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est ce qui fait le sel de nos émissions", annonce Jean-Luc Reichmann. Sur Instagram, l'animateur salue le candidat. "Merci pour votre gentillesse, pour les valeurs que vous offrez à vos élèves, pour votre pétillant et votre éternelle adolescence", écrit-il. De son côté, Laurent s'exprime également. "Ça y est c'est fini. Ça devait arriver un jour, ça arrive. La vie continue. C'était génial", lance-t-il. Et de poursuivre : "C'est une belle parenthèse, mais qui s'achève. Plein d'espoir pour retourner à ma vie et à continuer à faire plein d'autres choses."