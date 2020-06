Aaron Carter : Son ex fait une fausse couche, ils se remettent ensemble

Quelle histoire fascinante que celle d'Aaron Carter et Melanie Martin. Le chanteur américain et ce mannequin d'Instagram forment à nouveau un couple, après moult péripéties, dont des fiançailles, une annonce de grossesse et un passage par la case prison.

Mais lundi 8 juin 2020, Aaron a tristement annoncé que Melanie Martin avait fait une fausse couche. Cette épreuve a vraisemblablement rapproché les deux ex, qui ont décidé de redonner une chance à leur histoire. "Elle a fait une fausse couche à cause de problèmes de stress et je suis désolé à propos de toutes ces choses que j'ai dites sur toi. Je t'aime. Je ne le pensais pas. J'étais juste en colère contre toi. (...) On va se donner du temps, pour qu'elle puisse guérir et on va essayer à nouveau", a-t-il déclaré lors d'un live diffusé sur YouTube.

"C'est quelque chose qu'on veut tous les deux. Je dois prendre soin d'elle, a assuré Aaron Carter, 32 ans. "Je suis heureux. Elle a assumé l'entière responsabilité pour ce qu'elle a fait", poursuit-il. "Je pense que tu as aussi un peu dépassé les bornes", a répondu Melanie, également présente lors de ce live. "On a eu beaucoup de problèmes, mais on s'aimait, on ne s'est jamais couchés en colère l'un contre l'autre. Elle pardonne, mais je n'ai jamais rien fait de mal", renchérit Aaron Carter. Ils se sont d'ailleurs disputés plusieurs fois pendant le live, tout en coupant le son de la vidéo. Un couple reformé sur des fondations très stables, donc.

Melanie Martin a aussi raconté comment elle avait récupéré son homme : en se pointant chez lui "sans appeler, sans envoyer de message, rien". Beaucoup de fans commentaient alors sur ce qu'il était advenu de Viktoria Alexeeva, joueuse olympique russe d'escrime, sa nouvelle petite amie depuis sa rupture avec Melanie.

Plusieurs fois, il a répété qu'il "se foutait" de Viktoria, révélant qu'elle l'avait bloqué sur Instagram. "Je suis passé à autre chose rapidement. C'était une relation rebound [de "rebond" en français, "bouche-trou" qui l'aide à passer à autre chose après une rupture difficile, NDLR]. Je n'ai jamais cessé d'aimer Mel", a-t-il assuré.