Achille de Grèce : Jeune prince et nouvel acteur à suivre ?

Profitant d'une jeunesse dorée, ponctuée d'un voyage au Japon ou d'un safari en Afrique, le prince Achille pourrait bien se diriger vers une carrière de comédien. Fin 2017, le temps d'un épisode, il a fait une apparition dans la série américaine Amour, Gloire et Beauté dans le rôle d'un stagiaire. Des débuts qu'il doit peut être à sa tante actrice, la princesse Theodora, qui y a joué le rôle d'Alison Montgomery entre 2011 et 2016. Achille de Grèce, sa mèche blonde et son sourire Colgate jouissent déjà d'une certaine popularité sur les réseaux sociaux puisqu'il est suivi par plus de 54 000 abonnés sur Instagram.