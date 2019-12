Adam Driver : Qui est Joanne Tucker, son épouse et mère de son enfant ?

Des parents discrets

Adam Driver et Joanne Tucker se sont mariés le 22 juin 2013 dans le plus grand des secrets. Les tourtereaux sont même parents d'un enfant dont on ignore tout, si ce n'est qu'il aurait bientôt 3 ans. Cette discrétion absolue, le comédien s'en est même amusé alors qu'il était interviewé par le New Yorker, expliquant que le fait de ne pas en parler était une véritable "opération militaire". "Mon travail, c'est d'être comme un espion en public et de vivre ma vie et mes propres expériences. Mais quand c'est toi le centre de l'attention, ça devient vraiment dur." On rêverait, effectivement, d'en découvrir un peu plus...

Yohann Turi