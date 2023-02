Adam Driver va devenir père pour la deuxième fois, sa femme Joanne Tucker est enceinte !

Adam Driver a épousé sa petite amie Joanne Tucker en juin 2013 . Celle-ci n'est autre que son premier amour de jeunesse, bien avant qu'il ne devienne la superstar qu'il est aujourd'hui, grâce notamment à la série Girls, son rôle de Kylo Ren dans la saga Star Wars ou encore des films à succès tels que Silence, House of Gucci, BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan, Paterson, Annette ou Marriage Story. De quoi l'imposer aisément parmi les acteurs les plus doués de sa génération. Mais aussi les plus récompensés, puisqu'il a notamment été nommé deux fois aux Oscars du cinéma et trois fois aux Golden Globes. De plus, il est le second acteur américain à avoir été nommé au César du meilleur acteur en 2022.

Reste maintenant à voir si le couple, habituellement particulièrement discret concernant leur vie privée et celle de leur enfant dont on ignore quasiment tout, vont davantage communiquer sur cette seconde grossesse surprise. Il faut dire que c'est bien souvent en couple qu'Adam Driver et Joanne Tucker se rendent aux avant-premières des projets cinématographiques de l'acteur. Cependant, que ce soit en interview ou sur les tapis rouges, ni l'un ni l'autre ne laisse filtrer la moindre information.