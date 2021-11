Adele en fête : elle affiche sa taille de guêpe en mini robe !

Plus que trois petits jours à patienter avant la sortie du très attendu nouvel album d'Adele. Le 19 novembre 2021, la chanteuse anglaise dévoilera son opus baptisé 30, qui compte notamment le titre Easy On Me. Après avoir été la star d'une soirée lui étant consacrée dimanche sur la chaîne américaine CBS, avec concert événement et interview confidences, la star a célébré ce nouvel album avec quelques uns de ses amis VIP, dont Nicole Richie.

Mardi 16 novembre, Adele s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques photos de la soirée organisée pour la sortie de son quatrième album. "Des cocktails et des pleurs tout autour", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Sur les clichés, la chanteuse aux quinze Grammy Awards apparaît radieuse dans sa mini robe de cocktail Oscar de la Renta. Un modèle créé sur mesure avec des fraises des bois brodées en paillettes d'ambre et d'argent, et dont le corset marque sa nouvelle silhouette athlétique.

Dimanche à la télévision américaine, auprès de l'incontournable Oprah Winfrey, Adele s'est longuement confiée sur sa transformation physique opérée l'an dernier, suite à son douloureux divorce d'avec Simon Konecki, le père de son fils Angelo (9 ans). Si elle a perdu 45 kilos, c'est surtout par souci pour sa santé mentale : "J'ai eu les crises d'anxiété les plus terrifiantes après avoir mis fin à mon mariage - cela m'a rendue si perdue et m'a fait sentir comme si je n'avais aucun contrôle sur mon corps, a-t-elle expliqué. J'ai remarqué à quel point je faisais confiance à la présence de mon entraîneur quand je me sentais si perdue, mais aussi que je n'avais aucune anxiété quand j'étais à la salle de sport. C'est devenu mon moment à moi."