Adèle Exarchopoulos : Jeune maman en mini-short, elle se prélasse au soleil

En été, les réseaux sociaux, Instagram en tête, deviennent des albums de photos de vacances ! Adèle Exarchopoulos y a publié les siennes, comme de nombreuses autres célébrités. L'actrice de 25 ans et jeune maman s'y affiche en mini-short, profitant du soleil.

Adèle Exarchopoulos compte près de 870 000 abonnés sur Instagram. Mercredi 31 juillet 2019, elle y a posté un diaporama de six photos prises au cours de ses vacances. Sur les trois premières, l'héroïne des films Sibyl (sorti le 24 mai dernier et projeté au 72e Festival de Cannes) et Noureev (sorti le 19 juin 2019) pose sur une terrasse, vêtue d'un top blanc et d'un mini-short coquelicot.

"Que du love au room service", écrit Adèle en légende.