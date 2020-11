Adèle Exarchopoulos maman d'Ismaël : cette règle qu'elle s'impose pour son fils de 3 ans

Sa vie a basculé durant l'année 2017. En couple avec le rappeur Doums, Adèle Exarchopoulos a accouché de son premier enfant dans le plus grand des secrets. Mère d'un petit garçon de 3 ans, la comédienne n'évoque que très rarement les joies de la maternité. Mais en couverture du magazine Elle, elle a accepté d'en dire plus sur cet enfant "immense" qu'elle habille déjà en taille 7 ans. "Être maman implique des responsabilités, explique-t-elle sur papier glacé. J'ai perdu mon insouciance. Mais tous les jours, je la redécouvre dans les yeux d'Ismaël. Avec lui, j'ai des discussions d'une profondeur que je n'ai avec personne d'autre. Par exemple : est-ce que les requins culpabilisent ? Les pandas tombent-ils amoureux ?"

Hors de question pour Adèle Exarchopoulos de laisser sa carrière filer entre ses doigts. Egérie Bulgari, actrice aux talents multiples, elle parvient à cumuler les tournages tout en s'occupant d'Ismaël à merveille. La règle qu'elle s'impose est toute simple. Si elle doit travailler plus de sept nuits sans rentrer à la maison, son enfant l'accompagne. Sinon, elle demande de l'aide à ses parents, engage une nounou, ou réquisitionne un coup de pouce à sa voisine... Leïla Bekhti. "Elle et son mari sont ma deuxième famille, poursuit-elle. A l'époque de La Vie d'Adèle, Leïla m'avait envoyé un très beau texto. Je l'ai croisée dans la rue un peu plus tard et elle m'avait dit 'Je fais un Noël pour ceux qui ne le fêtent pas. Ca te dit ?' Le lendemain, on partait acheter des cadeaux. Avec Leïla, je ne parle pas de cinéma ou si peu, on est davantage dans le quotidien."

Ca tombe bien. Les deux copines se sont retrouvées il y a peu dans la série La Flamme. L'une était une folle hystérique à la recherche de l'amour, l'autre avait survécu à un incident grâce à la transplantation d'un coeur de singe. Décidément, Adèle Exarchopoulos excelle dans tous les registres. Acclamée par le public pour son rôle dans La Vie d'Adèle, une romance dramatique, la voilà vedette de comédie, entre autre à l'affiche de Mandibules, la nouvelle loufoquerie de Quentin Dupieux. Sortie ? Prochainement, quand les salles de cinéma seront à nouveau ouvertes...

Retrouvez l'interview d'Adèle Exarchopoulos dans le magazine Elle, n° 3907 du 6 novembre 2020.