Adèle Exarchopoulos, ses parents trop laxistes ? "Je ne sais pas si je laisserai autant de libertés à mon fils"

On dit que les chiens ne font pas des chats. Si les enfants tiennent bien souvent de leurs parents, le contraire peut parfois exister aussi. Adèle Exarchopoulous illustre très bien cet exemple. Son père Didier est professeur de guitare, sa maman Marina est infirmière. C'est pourtant dans la comédie que la belle Adèle a choisi de s'épanouir. Et elle a bien fait. Depuis ses 19 ans et sa participation au film primé d'Abdellatif Kechiche, l'actrice de 29 ans est sur tous les fronts et décroche de nombreux rôles pour les plus grands réalisateurs. Dernièrement, c'est dans Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry qu'elle a donné de son talent et qui lui a valu d'être nommée aux César.

Mais Adèle Exarchopoulos ne fait pas que jouer la comédie. Quand elle n'est pas sur les plateaux de tournage ou en train d'enregistrer des émissions, elle passe du temps avec ses copines, ses proches et surtout Ismaël, son fils. Le garçon, né en 2017, est le fruit de son histoire d'amour avec le rappeur Doums. Les parents sont séparés depuis mais se partagent la garde de leur bambin. Et en termes d'éducation, malgré la jeunesse et celle qu'elle a reçue de ses parents, Adèle Exarchopoulos ne semble pas vouloir suivre le même exemple.

Dans une longue interview accordée à Psychologies, Adèle Exarchopoulos évoque comme jamais son quotidien auprès de son fils. Elle admet que depuis qu'elle est devenue maman, elle a pris conscience de beaucoup de choses. Notamment de la liberté que son père et sa mère lui ont toujours laissée : "Ils m'ont laissé beaucoup de libertés. Celle d'être qui je suis, de sortir tard, de travailler vite, quitter vite la maison... Alors oui, ils ont sans doute fait des erreurs, mais ils ont fait de leur mieux. Et ce mieux, c'était vraiment bien pour moi." Pas question pour autant de donner "autant de libertés à [son] fils" : "Le cadre, c'est important. Moi, j'ai longtemps testé les limites, celles du raisonnable et de la patience."

Je n'ai jamais manqué d'amour

En épousant le rôle de maman, Adèle Exarchopoulos a compris ceux qu'avaient endossé ses parents à la naissance et tous les sacrifices et les efforts qu'ils avaient faits pour elle et ses deux frères : "Je n'ai jamais manqué d'amour. J'en ai même reçu beaucoup. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'en avais pas reçu autant. Depuis que je suis mère, je me dis : 'Waouh, ils m'ont aimée comme ça !' Ma mère m'a eue très jeune aussi, à 25 ans, elle bossait chez Castorama pendant qu'elle préparait médecine. Je n'avais jamais mesuré, avant, tout ce que ça pouvait représenter, la force et le courage qu'elle avait eus." Une chose est sûre, sa famille, Adèle Exarchopoulos est loin d'en avoir Rien à foutre.