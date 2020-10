Adele fait son grand retour à la télé : amincie, elle s'amuse de son régime

Adele a fait son grand retour à la télévision le 24 octobre 2020 dans l'émission Saturday Night Live. Et ce n'est pas en tant que "simple" invitée que la chanteuse est apparue, mais bien en tant qu'animatrice ! "Mon Dieu, je suis absolument ravie de présenter enfin ce show. Non seulement j'aime vraiment cette émission, mais c'est celle qui a lancé ma carrière en Amérique, il y a 12 ans. Vous voyez, j'étais l'invitée musicale en 2008, quand Sarah Palin est venue en Tina Fey, il est donc évident que quelques millions de personnes s'étaient connectées pour la regarder. Et bien, le reste appartient maintenant à l'histoire", a d'abord affirmé l'interprète du titre Hello.

Ne voulant pas parler davantage politique, survolant ainsi les élections présidentielles américaines du 3 novembre prochain, l'artiste de 32 ans a fait preuve de dérision quant à son incroyable perte de poids. La maman d'Angelo (8 ans), radieuse dans son total look noir soulignant sa silhouette affinée, n'a pas hésité à parler de son régime avec gaieté et bonne humeur, et ce, dès le début de l'émission.

"Je sais que j'ai l'air vraiment, vraiment différente depuis que vous m'avez vue la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j'ai dû voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi. Et c'est la moitié que j'ai choisie", a-t-elle plaisanté face aux caméras. Pour cette première réussie en tant qu'animatrice, Adele a véritablement charmé les téléspectateurs et les internautes qui n'ont pas manqué de complimenter la jeune femme pour sa performance sur Instagram. "Elle est tellement belle et sûre d'elle", "Le meilleur épisode de Saturday Night Live de ma vie", "Excellente performance", ont par exemple commenté certains internautes. De quoi donner envie à la chanteuse de réitérer l'expérience lors d'une prochaine émission !