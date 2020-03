Adèle Haenel : Malgré la polémique, elle signe à Hollywood !

Les Frenchies ont toujours la cote à Los Angeles ! L'actrice Adèle Haenel va rejoindre la liste des stars hexagonales appelées à briller à Hollywood. Malgré le clivage dans le petit milieu du cinéma français qu'a créé son départ brutal de la 45e cérémonie des César lors du sacre de Roman Polanski, sa carrière semble assurée de connaître une belle envolée.

Comme le rapporte le site américain spécialisé dans le cinéma Deadline, Adèle Haenel a signé un contrat avec l'agence Creative Artists Agency (CAA), la plus grosse agence d'artistes à Hollywood ! Une véritable institution dans la Cité des anges puisque, parmi les clients les plus célèbres, on compte des noms comme George Clooney, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Sandra Bullock ou encore Jessica Chastain, Tom Hanks, James Cameron... Excusez du peu ! Pour l'heure, on ne sait pas encore sur quels types de projets l'actrice de 31 ans souhaite travailler aux États-Unis. Son dernier film, Portrait de la jeune fille en feu par Céline Sciamma, est sorti dans les salles américaines où il a reçu un plutôt bon accueil des cinéphiles, récoltant 2,5 millions de dollars de recettes.

Adèle Haenel, qui était en compétition dans la catégorie meilleure actrice aux derniers César, devrait donc poursuivre sa carrière sans grande inquiétude, alors même que le directeur de casting Olivier Carbone a dérapé sur Facebook en lui prédisant "l'omerta" et "une carrière morte" à cause de son attitude pendant la cérémonie. Une publication extrêmement virulente, supprimée depuis... Il ne pouvait pas plus se tromper ! D'ailleurs, la comédienne est déjà attendue dès le 6 mai 2020 au cinéma dans un prochain film : Les héros ne meurent jamais d'Aude-Léa Rapin. Un film présenté lors du dernier Festival de Cannes, où il était en compétition pour la Caméra d'or.