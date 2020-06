Adele surprend en reportant une robe d'avant son régime

De nombreux fans ont vu dans la publication de ces photos l'annonce d'un retour. Alors que ses millions d'admirateurs attendent toujours le successeur de 25, sorti en 2015, son quatrième album n'est pas encore prêt à voir le jour.

Jonathan Dickins, le manager d'Adele, a récemment confirmé dans une interview accordée à Newsweek que la sortie de l'album était une nouvelle fois repoussée en raison de la crise sanitaire. "Ça ne sera pas pour le mois de septembre, a-t-il regretté. On est tous dans le même bateau. On essaye de faire avancer les choses et, tout à coup, le monde entier s'arrête de tourner. Alors ça sortira quand ça sera prêt. Je ne peux annoncer aucune date. Nous avons la musique, mais il reste du boulot."