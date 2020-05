Adele transformée : ce qui l'a poussé à perdre autant de poids...

Si on ne parle que de sa silhouette retrouvée, la métamorphose d'Adele n'est pas que physique. Comme le révèle People Magazine le mercredi 13 mai 2020, l'artiste britannique aurait voulu mener une vie plus saine pour mieux gérer son stress. "Dans le passé, le stress de travailler et d'être une maman était intense. Elle voulait trouver un moyen d'équilibrer mieux les choses", a confié un proche de la chanteuse au magazine américain.

Mère d'un petit garçon prénommé Angelo (7 ans), dont elle partage la garde avec son ex-mari Simon Konecki, Adele s'est engagée à faire des choix de vie plus sains. Arrêtant l'alcool, suivant un régime et un programme de sport, "elle a trouvé un super équilibre, aussi bien mentalement que physiquement", a ajouté cette même source anonyme.

"Elle a arrêté de fumer, de boire, elle s'est débarrassée du sucre et des aliments transformés", a expliqué Pete Geracimo, qui a travaillé avec elle pour sa tournée de 2016 à 2017. "Elle fait des choix plus sains de nourriture et s'entraîne régulièrement", a-t-il ajouté, toujours à People. En tout, Adele aurait perdu plus de 45 kilos.

Au début du mois de mai, ce coach sportif avait publié une photo d'elle particulièrement équivoque sur Instagram, sur laquelle son visage se tordait de douleur alors qu'elle soulèvait des poids. "Je suis tellement fier. Elle a pris sa vie en main et a fait les changements nécessaires pour se focaliser sur elle et sur sa vie", avait-il légendé. Il révèle aujourd'hui qu'Adele n'avait pas toujours bon caractère lorsqu'elle faisait du sport. "Elle m'a traité de tous les noms. Mais pour sa défense, elle a toujours travaillé très dur", a ajouté Pete Geracimo.