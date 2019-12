Adeline Blondieau explique pourquoi elle a mis sa robe de mariée aux enchères

Adeline Blondieau a partagé pendant presque dix ans le quotidien de Johnny Hallyday. Passionnelle et tumultueuse, leur relation a été marquée par deux mariages. Le premier à Ramatuelle, dans le Sud de la France, le 9 mai 1990. L'autre avait été célébré à Las Vegas, en 1994. Après la mort du rockeur, la sophrologue de 48 ans avait suscité l'étonnement en vendant sa robe de mariée signée Nina Ricci aux enchères, en octobre 2018.

Dans les pages de Gala, ce mercredi 11 décembre 2019, Adeline Blondieau explique les motivations de cette décision. "Cela faisait partie d'un processus de deuil", confie-t-elle, apprenant au passage qu'elle avait finalement décidé de retirer la robe de la vente. "Elle est revenue à la maison il y a quelques jours. Pendant des années, ça a été un poids, j'avais une relation très difficile avec elle", explique l'ancienne actrice de Sous le soleil, qui a réappris à aimer ce souvenir. "Il a fallu qu'elle parte loin, qu'elle soit vue par tout le monde. Je l'ai trouvée jolie à nouveau. Après, chacun fait son deuil comme il peut", indique-t-elle.

Cette robe de mariée en dentelle blanche signée Gérard Pipart de la maison Nina Ricci, imaginée sur le thème Autant en emporte le vent, qu'Adeline Blondieau portait lors de son mariage avec Johnny Hallyday en 1990 était affichée à un prix estimé entre 12 000 et 15 000 euros. Ce n'était pas le seul souvenir de ce premier mariage qu'elle mettait en vente. On retrouvait aussi un tailleur corail porté par l'actrice lors de la cérémonie civile, composé d'une minijupe et d'une veste croisée à épaulettes et boutons blancs, estimée à environ 1 000 euros.

"Quand Johnny est mort, j'ai été submergée par une tristesse bien plus grande que je ne m'y attendais. La mort change notre regard sur le passé. Elle nous pousse à pardonner, à tourner une page, à ne garder que le meilleur. Pour faire mon deuil, je me suis replongée dans l'histoire passionnelle, de presque 10 ans, que nous avions vécue. Cela m'a permis de comprendre ce que je voulais garder de notre histoire", expliquait Adeline Blondieau dans un document associé à la vente. Mégot de cigarette de Johnny, veste Yves Saint-Laurent... en tout, la vente aux enchères aura rapporté 315 338 euros.

