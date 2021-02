Adil Rami recalé par Alix ? Elle dévoile des messages privés : "Retourne jouer à la balle"

Petit rappel des faits. Il y a quelques jours, Adil Rami partageait en story Instagram un épisode des Princes et des Princesses de l'amour. Visiblement remonté contre l'une des candidates, le footballeur de Boavista avait violemment taclé Alix en la qualifiant d"insupportable". Mais voilà, Alix n'est pas le genre de femme à laisser passer ce genre de pique. Connue pour avoir un caractère affirmé, la candidate de télé-réalité a décidé de révéler un dossier sur l'ex de Pamela Anderson. En réalité, le sportif l'aurait déjà draguée dans le passé et serait juste frustré qu'elle n'ait pas réagi à ses avances. Pour preuve, Alix a partagé quelques captures d'écran...

Sur un premier cliché partagé le 14 février 2021, on découvre qu'Adil Rami a "liké" de nombreuses photos sexy d'Alix (voir diaporama). Si le sportif semble penser qu'elle est "insupportable", il a pourtant l'air très sensible à ses atouts physiques... Histoire d'en rajouter une couche, Alix a également ajouté un commentaire d'un de ses fans qui écrit : "Adil Rami fanatique de Alix, après ça la clashe on sait tous que c'est parce qu'elle te calcule pas dans ses DM et t'as eu la haine mdr."

Effectivement, la jeune femme a partagé un message qu'elle semble avoir reçu de la part du footballeur en privé. "Elle est là madame Alix ?" peut-on lire. Une perche restée sans réponse, puisqu'Alix n'avait à l'époque pas répondu à son message. Quelques minutes plus tard, Alix Desmoineaux a posté un statut qui semble être directement destiné au footballeur de 35 ans : "La HONTE les mecs qui essayent de te tailler en public alors qu'ils te suc*** en pv". Oups...

Pour finir en beauté sa mise au point avec le papa de Zayn et Madi (nés en septembre 2016), elle écrit : "Les vieux gars qui font des cakes alors qu'ils dorment dans tes DM depuis 2019. Retourne jouer à la balle c'est mieux. (J'ai toutes tes tentatives en screen t'es tuba)". Au cas où le message ne serait pas assez clair, elle ajoute : "Ça s'appelle le tri sélectif". Pas sûr qu'Adil Rami apprécie...