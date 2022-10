Adil Rami, un "bâtard" avec Lena ? Elle évoque ses ex "archi doués pour mentir..."

Plutôt silencieuse depuis sa rupture express avec Adil Rami, Léna Guillou pourrait avoir bien révélé les circonstances et/ou les raisons de leur séparation sur Instagram. Dans sa story du 15 octobre 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité a ainsi évoqué ses relations amoureuses passées en demandant (innocemment ?) à ses abonnés pour quoi leurs ex étaient doués...

Avec humour, elle écrit : "Je m'attends à une majorité de : 'A rien, à casser les couilles, à tremper sa fourchette dans tous les raviolis'...". Un peu agacée, la jolie brune publie ensuite une vidéo où elle révèle pour quoi ses ex étaient doués. "Moi je dirais qu'en majorité ils étaient archi doués pour mentir et me faire passer pour folle. LA BASE du bâtard" écrit-elle. Histoire d'en rajouter une couche, Léna ajoute une chanson très évocatrice, Tous des mythos de Max Boublil. Un message subtil pour son ex Adil Rami ? Le footballeur n'a en tout cas pas réagi à la story incendiaire de son ex.

Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs

Pour rappel, Adil Rami et Léna avaient officialisé leur couple en février 2022. Après avoir exposé leur relation sur les réseaux sociaux, le couple s'est finalement séparé en septembre 2022 après seulement 7 mois de romance. "Je ne lui souhaite aucun mal, bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Pour ma part je sais ce que je veux et ce dont j'ai besoin... Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs... Bonne continuation à Léna en lui souhaitant ce qu'elle mérite", expliquait le footballeur, très froid, en légende d'un cliché de lui-même partagé sur son compte.

De son côté, Léna indiquait : "Je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et la sérénité (...) Quant à moi, j'avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin."

Je voulais être clair et passer à autre chose

Plus récemment, l'ancien champion du monde avait révélé que sa rupture avec Pamela Anderson pouvait avoir mis à mal son histoire avec Léna. "Depuis mon histoire avec Pamela, je sais que tout le monde s'intéresse à ma vie privée ! Quand j'ai décidé de me séparer, je n'avais pas envie de voir circuler des on-dit, des fausses idées. Je voulais être clair et passer à autre chose. Aujourd'hui, être en couple ou pas, ça ne va pas m'empêcher de me concentrer sur les ambitions du club", avait-il indiqué à Libération Champagne, ajoutant encore une fois qu'il souhaitait se concentrer sur ses "priorités" : sa famille, ses enfants et le football.