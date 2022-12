Adriana Karembeu célibataire : sortie joyeuse et "première fois", l'annonce de son divorce paraît bien loin

Quelques heures avant que les douze coups de minuit ne lancent l'année 2023, Adriana Karembeu a décidé de profiter comme il se doit d'une belle journée ensoleillée.

L'acolyte de Michel Cymes était à la plage avec sa fille. Une sortie joyeuse marquée par une première fois pour Nina. En effet, la petite fille de 4 ans (née le 17 août 2018) a tenté de surfer. Pour ce faire, Adriana Karembeu a demandé à un charmant professeur de donner une leçon particulière à sa fille, comme en témoigne une vidéo publiée en story de son compte Instagram. La petite fille y dévoile une très longue chevelure en queue de cheval et portait un haut marinière totalement adapté à la situation.

Adriana Karembeu n'est visiblement pas une divorcée éplorée. Depuis l'annonce de sa rupture avec Aram Ohanian, l'ancienne épouse de Christian Karembeu poste une photo ou une vidéo par jour qui met en avant sa fille, sa raison de vivre. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", avait-elle écrit pour annoncer son divorce. Un trésor à qui elle consacre donc tout son temps.

Pour le moment, nul ne connaît, à part les principaux intéressés, la raison de cette séparation survenue après 8 ans de mariage. En septembre dernier, pour l'anniversaire d'Adriana Karembeu (51 ans), ils ont passé une excellente soirée, tout sourire et en mai Aram Ohanian louait la beauté de sa femme sur son compte Instagram.

Le couple s'était rencontré en 2011, ce n'était pas le coup de foudre mais l'amour était bien là. Adriana Karembeu et Aram Ohanian se sont mariés le 14 juin 2014 à la mairie de Monaco et ont fait la fête au Maroc plusieurs jours ensuite. Un mariage féerique et grandiose.