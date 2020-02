Adriana Karembeu : "Je veux adopter trois enfants, là, maintenant"

Dans le nouveau numéro de Parents d'abord, podcast de Télé Loisirs diffusé sur les plateformes Apple podcasts, Spotify, et Deezer, Adriana Karembeu a fait des confidences sur son rôle de mère, son compagnon et a révélé qu'elle pensait agrandir sa petite famille.

Déjà maman d'une adorable Nina (1 an) avec son époux Aram Ohanian, l'ex-mannequin de 48 ans devenu co-animatrice se verrait bien pouponner de nouveau. "J'adorerais adopter, confie-t-elle. Si c'est ma propre décision, je veux adopter trois enfants, là, maintenant ! (rires). Je pourrais lancer des démarches, j'en ai très envie", a-t-elle déclaré. Un beau projet qui n'est pourtant pas d'actualité. La faute à son mari, pour qui cette idée est "un peu plus compliquée". Elle explique : "Dans le couple, on est deux, il faut que j'en discute avec lui. C'est vrai qu'on a eu notre fille tard. Mon mari a 64 ans. C'est sa seule crainte, quand on ne va plus être là... Alors que moi, je me dis : 'Les enfants seront ensemble, c'est rassurant'."

Et justement, dans l'émission, Adriana Karembeu évoque également son regret d'avoir connu la maternité aussi tard. "Je me suis trompée. J'aurais dû faire un enfant avant pour pouvoir en faire plus. Après, ça s'est passé comme ça, j'ai réalisé trop tard. Et encore, je suis tellement reconnaissante que ce miracle m'ait été possible...", explique-t-elle avec émotion.

Heureuse d'être maman, la star ne cache pas que la naissance de sa fille a renforcé son couple. Seule ombre au tableau, ses relations difficiles avec son père. Toujours à Télé Loisirs, la belle blonde a révélé que son papa refuse de rencontrer Nina. Maltraitée par lui lorsqu'elle était enfant, elle aimerait pourtant qu'ils fassent connaissance. "Parfois, j'ai la haine. Mais s'il a envie de la voir, je ne vais pas lui interdire. Sauf qu'il n'a pas envie ! Sinon, il serait déjà là...", avait-elle déclaré avant d'assurer que son père "n'a pas changé".