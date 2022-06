Adriana Karembeu : Robe noire, décolleté sublime et larges bijoux... elle ensorcelle Monte Carlo !

C'est une 61e édition d'exception qui se clôture, le 21 juin 2022. Le jury, présidé par le comédien et producteur américain Neal McDonough - Desperate Housewives, Suits, Resident Evil... - a finalement dévoilé le verdict du Festival de Télévision de Monte Carlo. En cette occasion, Mr le président est venu accompagné de son épouse, Ruve, et a retrouvé tous ses camarades sur le tapis bleu, dont Richard Fee, Joséphine Jobert, Anna Marsh, Darko Peric, Danna Stern et Adriana Karembeu.

Dans une incroyable robe noire, accessoirisée d'un large collier, Adriana Karembeu a envoûté l'audience, venue assister à la cérémonie de clôture, organisée dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Au bras du britannique Ricky Whittle, la maman de Nina a découvert la joie sur les visages des lauréats de la Compétition des Nymphes d'Or. Parmi les 21 programmes nommés, en provenance de 12 pays, c'est la série The Tourist, avec Jamie Dornan et Danielle Macdonald, actuellement diffusée sur France 2, qui est ressortie grande gagnante en remportant trois prix.

"Je tiens à remercier les membres du jury, les acteurs et actrices, les réalisateurs et les professionnels du monde entier qui ont contribué au succès de la 61e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, a déclaré le prince Albert II de Monaco, le président d'honneur de l'évènement. L'excellence a défini la qualité, la créativité de la programmation présentée dans le cadre de la compétition, que ce soit pour la fiction ou les sujets d'actualités. J'adresse mes sincères félicitations aux lauréats des Nymphes d'Or et des Prix Spéciaux car la Sélection Officielle regroupait des nommés exceptionnels."