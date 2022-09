Adriana Karembeu superstar à Avignon : l'ambassadrice de la Croix-Rouge fait sensation en tenue de secouriste

Samedi 10 septembre 2022 se tenait la Journée mondiale des premiers secours à la place du Palais des Papes à Avignon. Entourée de nombreux bénévoles et vêtue d'une sublime tenue de secouriste, Adriana Karembeu était présente sur place en tant qu'ambassadrice de la Croix-Rouge française pour initier aux gestes de secours et adopter les bons réflexes. Une cause qui tient énormément à coeur à l'ex-femme de Christian Karembeu comme elle l'a fait savoir à nos confrères de France Bleu vendredi 9 septembre dernier : "Ma mère était médecin, ma grand-mère était infirmière... et on parlait tout le temps de la Croix-Rouge à la maison. J'ai grandi avec ces équipes de la Croix-Rouge, j'ai appris énormément de choses. J'ai mieux compris mon rôle, ma contribution et petit à petit j'ai trouvé la place."

Devant des visiteurs venus nombreux sur la place du Palais des Papes d'Avignon, Adriana Karembeu a été accueillie comme une superstar. Les visiteurs n'ont d'ailleurs pas manqué l'occasion de prendre des selfies avec la sublime quinquagénaire.

La médecine et le secourisme, la deuxième passion d'Adriana Karembeu

Cela fait plus de vingt ans que Adriana Karembeu est engagée au sein de la Croix-Rouge française. "C'est la Croix-Rouge qui est venue me chercher en 1999. Ils m'ont proposé de participer à la campagne contre les mines anti-personnel. Ils sont venus me reparler d'une campagne sur les gestes qui sauvent. On a pensé à moi car j'ai fait des études de médecine", a-t-elle évoqué à France Bleu.

Bien qu'elle a été mannequin pendant de nombreuses années, la médecine et le secourisme semblent être la seconde passion de la femme d'André Ohanian. En effet, cela fait maintenant dix ans qu'elle coanime l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 aux côtés de Michel Cymes qui, rappelons-le, est aussi médecin.