Adrien Rabiot : Son frère James, mannequin au regard de braise, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau !

Dans la famille Rabiot, on commence à bien connaître la mère, Véronique, mais il ne faut pas oublier le grand frère, James. Pour Adrien Rabiot, la famille c'est sacré, la preuve, il a confié ses intérêts à sa mère, qui est devenue très influente dans les choix de son fils. Après des débuts prometteurs au Paris Saint-Germain, le grand brun a connu des difficultés dans la capitale et il a décidé de partir à l'étranger, direction la Juventus Turin. De l'autre côté des Alpes, le joueur de 27 ans s'est épanoui et fait désormais partie des meilleurs joueurs du championnat italien.

Un niveau qui lui a permis de revenir en équipe de France et de convaincre Didier Deschamps d'en faire un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Auteur d'une excellente Coupe du monde, Adrien Rabiot a de fortes chances de débuter sur le terrain ce soir face à l'Irlande, dans un match important pour la qualification au prochain Euro. Un match que les coéquipiers de Kylian Mbappé vivront du côté de Dublin et s'il n'est pas présent sur place, il y a de bonnes chances pour que le grand frère du footballeur né à Saint-Maurice (Val-de-Marne), soit devant son écran de télévision pour le soutenir.

Brun aux yeux bleus, James est le portrait craché de son petit frère

S'il se fait plutôt discret, James Rabiot, comme il se fait appeler sur Instagram (mais qui semble en réalité s'appeler Valentin), est mannequin. Signé au sein de l'agence parisienne LAEL, le jeune homme vient de célébrer ses 29 ans. Brun aux yeux bleus, ce dernier est le portrait craché de son frère, comme on peut le voir sur les photos. Visiblement très proche d'Adrien, il était d'ailleurs présent au Qatar en décembre dernier pour le supporter, assis au côté de leur mère, Véronique. Une mère de famille très présente dans la vie de ses fils et qui avait d'ailleurs décidé d'opérer un changement de look lors du Mondial.