Affaire conclue : Le fils de François Cases Bardina atteint de phénylcétonurie, ses tristes confidences

Depuis 2017, il est l'un des chouchous des téléspectateurs de France 2. François Cases Bardina est l'un des acheteurs d'Affaire conclue. Bien qu'il expose sa femme sur les réseaux sociaux, le brocanteur de 43 ans est assez discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais pour la première fois, il a accepté de se confier en détails sur la maladie de son fils de 19 ans.

La séquence avait beaucoup ému le public le 23 mars 2021. A l'occasion d'une émission spéciale, Natasha St-Pier était venue vendre l'une des ses montres au profit de l'association Petit coeur de beurre, dont le but est de soutenir et aider les familles d'enfants atteints de cardiopathies congénitales. Une cause qui lui tient particulièrement à coeur car son fils Bixente (7 ans) est né avec cette pathologie comme elle l'a rappelé. Une démarche qui a beaucoup touché François Cases Bardina, notamment parce qu'il est personnellement touché. Ce jour-là, il a révélé que son fils était aussi atteint d'une maladie. "Moi j'ai dormi sur les banquettes où on n'a pas le droit, dans l'hôpital quand mon fils était petit... Un seul des parents [est autorisé dans la chambre, NDLR], donc ma femme restait avec lui, mais moi je ne voulais pas partir...", déclarait-il notamment.

Révélations sur la maladie de son fils

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, François Cases Bardina est revenu sur ce moment émouvant. "Quand Natasha St-Pier a parlé de son enfant, ça m'a ramené au mien. Je suis de nature pudique mais dans ces moments-là, on oublie complètement les caméras. C'est devenu un échange entre nous deux et j'ai eu un peu de larmes aux yeux", s'est-il souvenu dans un premier temps. Puis, il a accepté d'en dire plus sur le mal qui ronge son fils. "La phénylcétonurie [une maladie héréditaire liée à une anomalie du métabolisme de la phénylalanine, NDLR]. Cela impliquait un régime végétalien par obligation. On a passé des journées entières à l'hôpital, d'abord une fois par semaine et puis ça s'est espacé dans le temps", a-t-il poursuivi. Fort heureusement, son traitement fonctionne. Il fait donc "partie des rares cas où le médicament a très bien fonctionné, donc tout va bien".

Aujourd'hui, le jeune homme est âgé de 19 ans. Et François Cases Bardina a précisé qu'il pouvait remanger de la viande et du poisson.