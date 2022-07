Natasha St-Pier maman : rares confidences sur son fils Bixente

En mai dernier, Natasha St-Pier donnait une interview pour Soir Mag. La chanteuse de 41 ans en a notamment profité pour parler de son fils Bixente, né en 2015 de sa relation avec Grégory Quillacq, dont elle est désormais séparée. Elle a tout d'abord rassuré tout le monde sur l'état de santé de son petit garçon, qui avait subi une opération à coeur ouvert à l'âge de quatre mois seulement car il était né avec une malformation cardiaque.

"Il a un suivi cardio une fois par an. Et pour le moment, tout est bien, tout est beau et on espère que ça dure comme ça toute sa vie" a-t-elle confié, en rajoutant qu'il est "en pleine santé".

Depuis, elle s'est à nouveau confiée sur son fils dans les colonnes de Soir Mag, mais cette fois-ci en parlant du Canada, son pays d'origine. "Cette plage n'est absolument pas la plus belle du monde, mais elle l'est dans mon coeur, car c'est là que j'ai grandi" a-t-elle raconté dans un premier temps, alors qu'elle profite actuellement de ses vacances là-bas pour se ressourcer dans son quartier d'enfance, dans la ville de Bathurst située à l'Est du pays, dans la province du Nouveau-Brunswick.

"La culture canadienne"

"Dès que l'on peut se le permettre, avec Bixente, on se rend là-bas rejoindre mamy et papy du Canada. J'y revois aussi Jonathan, mon frère que j'adore, et mes cousins. Je suis très famille et cela me procure beaucoup de bonheur de les retrouver. C'est là que je me régénère, le calme qui y règne est fabuleux" a-t-elle rajouté. Si elle habite en France avec son fils, Natasha St-Pier se rend au Canada "au moins deux fois par an" avec lui, "Pour qu'il découvre les beautés du pays l'hiver mais aussi l'été".

Elle n'a jamais caché son attachement et son amour pour le Canada, une passion qu'elle souhaite bel et bien transmettre à son enfant. "Bixente a la double nationalité. C'est important qu'il ait également en lui de la culture canadienne" a expliqué la chanteuse. À voir si son fils s'imprégnera de cette culture lorsqu'il sera plus grand. C'est tout ce que l'on souhaite pour lui et sa mère !