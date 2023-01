Affaire conclue : Un célèbre acheteur est aussi une star de la chanson, son tube de 1995 est bien connu !

A l'instar de Caroline Margeridon, Aurore Morisse ou Stéphane Vanhandenhoven, Johan Ledoux fait partie de l'équipe d'acheteurs d'Affaire conclue. Les téléspectateurs de France 2 ont ainsi l'occasion de le retrouver dans l'émission de Sophie Davant depuis 2020. Mais il a un autre talent que beaucoup ne soupçonnent probablement pas.

Les téléspectateurs de France 2 connaissent Johan Ledoux, l'acheteur professionnel. Mais connaissent-ils Johan Ledoux le musicien ? L'homme de 50 ans est en effet musicien et guitariste. Une passion qu'il a depuis son plus jeune âge. Dès 8 ans, il a fait partie du groupe punk Zéro de conduite avec son frère Guillaume Ledoux, sa cousine Anne-Sophie Bolender et un ami prénommé Franck. Ensemble, ils ont assuré plusieurs premières parties, dont celles de The Clash, U2 et Gun Club. Rien que ça !

Mais Johan Ledoux ne s'est pas arrêté là. En 1990, il a formé avec son frère Guillaume... le célèbre groupe Blankass dont le tube La Couleur des blés en 1995, a connu un franc-succès. Un premier album éponyme a vu le jour six ans plus tard, après qu'ils ont donné une série de concerts. Le deuxième, baptisé L'Ère de rien, est sorti en 1998. L'opus s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires et le duo a pu faire une tournée en France, avec une date au Bataclan (à Paris) notamment. Ils deviennent ainsi l'un des groupes rocks phare en France.

Blankass est revenu avec un troisième album en 2020, qui s'appelle C'est quoi ton nom ? Trois ans plus tard, Johan Ledoux et son frère s'apprêtent à de nouveau cartonner dans les bacs. Comme l'acheteur d'Affaire conclue l'a annoncé sur Instagram, le 28 janvier 2023, ils s'apprêtent à sortir une nouvelle galette. "Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre nouvel album sortira le Vendredi 21 Avril 2023 ! Ce sera une nouvelle aventure, une nouvelle tournée, et surtout, c'est véritablement l'album dont nous sommes le plus fiers ! Il comporte de (très) belles surprises et il s'appelle Si Possible Heureux", a-t-il écrit en légende d'une photo de la pochette de l'album.