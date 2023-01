"Attrape-la" : La vidéo choc de l'agression de Caroline Margeridon hante l'acheteuse marquée physiquement

Samedi 28 janvier 2023, Caroline Margeridon était invitée d'On refait la télé sur RTL. L'occasion pour la célèbre antiquaire de revenir en détails sur la récente agression dont elle a été victime au début du mois de janvier. Rapportés par La Provence lundi 9 janvier 2023, les faits ont eu lieu le 8 janvier au soir à Saint-Ouen. Alors que la collègue de Sophie Davant se dirigeait vers son véhicule situé dans un parking, elle a été violemment agressée. Au micro d'Éric Dussart, l'antiquaire de 56 ans raconte comment les deux individus ont surgi derrière elle pour lui arracher ses affaires, à savoir : ses bijoux, sa montre, une réplique d'une marque prestigieuse, et son sac à main visiblement estimé à plus de 10 000 euros, dans lequel se trouvaient 650 euros en espèces. Les voyous lui ont également pris la clé de sa boutique du Marché Biron, aux puces de Saint-Ouen.

D'après l'AFP, outre le vol, l'antiquaire a été assénée de plusieurs coups au visage puis projetée au sol. Un événement d'une extrême violence dont le parquet de Bobigny s'est saisi.

Je me suis retrouvée avec un oeil au beurre noir

Au lendemain de son agression, loin de se laisser abattre, Caroline Margeridon avait donné de ses nouvelles dans un live Instagram : "Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voyons le positif. Ma fille va bien et mon fils a été exceptionnel [...] Je fais toujours attention. Je ne vais jamais à ce parking seule [...] Bon, c'est la vie. Ce sont des petits cons, et je pense qu'on va les retrouver parce qu'ils ont mis de l'ADN. Et ça, ça va leur faire un choc" avait-elle notamment déclaré dans la vidéo qu'elle a publiée avec une légende touchante : "Merci mille fois pour tous vos messages de soutien. N'oubliez pas notre dicton, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je vous aime."