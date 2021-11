Affaire d'Outreau : L'un des acquittés accusé d'avoir violé sa fille de 15 ans

Franck Lavier, l'un des acquittés de l'affaire d'Outreau, est renvoyé devant les assises du Pas-de-Calais pour des faits de "viols et agressions sexuelles" sur l'une de ses filles, alors âgée entre 15 et 16 ans.

"Je vous confirme la décision de renvoi devant la cour d'assises de Franck Lavier pour des faits de viols et d'agressions sexuelles", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Boulogne-sur-mer Guirec Le Bras, confirmant une information du Parisien, sans plus de précisions. L'affaire avait débuté en 2016 avec un signalement de l'Education nationale adressé au parquet, "faisant état de révélations d'agressions sexuelles sur la jeune C., âgée de 16 ans", d'après les déclarations du parquet à l'époque.

Selon une source proche du dossier, le parquet a finalement requis dans cette affaire, en juillet dernier, le renvoi de M. Lavier devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles, commis entre septembre 2015 et mai 2016. Franck Lavier a de son côté toujours contesté toute agression à l'encontre de sa fille. Aujourd'hui âgé de 43 ans, Franck Lavier faisait partie avec sa femme Sandrine des accusés d'Outreau. Il avait été acquitté par la cour d'appel de Paris en 2005, après avoir été condamné en 2004 à six ans de prison pour le viol de sa belle-fille et des agressions sexuelles sur quatre enfants, par la cour d'assises de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

L'affaire d'Outreau a profondément marqué les Français. Tout a débuté en 2000 quand les enfants du couple Thierry Delay et Myriam Badaoui ont été placés dans des familles d'accueil. Ils font alors de graves confidences à leurs assistantes familiales. Ils évoquent des viols en réunion et donnent d'épouvantables détails. Au fur et à mesure de l'instruction, les enfants et leur mère impliquent d'autres victimes et d'autres agresseurs. Au final 18 personnes sont écrouées.

Retournement de situation en 2005 lors du procès en appel de 6 des personnes condamnées. Myriam Badaoui avoue avoir menti. Si elle et son mari, et un couple de voisins, ont bien commis des horreurs, tous les autres accusés sont innocents. Finalement, les 13 accusés sont acquittés (le 14e s'est suicidé en prison) le jeudi 1er décembre 2005.

En 2012, Franck Lavier et son épouse Sandrine avaient été condamnés à 10 et 8 mois de prison avec sursis pour violences sur deux de leurs enfants.