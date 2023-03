Affaire Kheira Hamraoui : Aminata Diallo toujours dans l'oeil de la justice, un "mystérieux intermédiaire" trés recherché

Le 4 novembre 2021, la vie de Kheira Hamraoui a pris un tournant totalement inattendu. Joueuse de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, la native de Croix (Nord), s'est fait violemment agressée par deux hommes cagoulés alors qu'elle rentrait à son domicile de Chatou (Yvelines). Les premiers soupçons des enquêteurs se sont rapidement portés sur sa coéquipière en club, Aminata Diallo, qui l'a raccompagnée chez elle en voiture ce soir-là. Lavée de tous soupçons dans un premier temps, les policiers de la brigade de répression du banditisme BRB) de la police judiciaire de Versailles ont tout de même mis la footballeuse de 27 ans sur écoute.

Après avoir surveillé Aminata Diallo, les enquêteurs ont de bonnes raisons de croire qu'elle pourrait être impliquée dans l'agression de Kheira Hamraoui, si l'on en croit les informations du Parisien. Mise en examen pour "violence aggravée" et "association de malfaiteurs" il y a six mois de cela, la footballeuse - qui a même été mise en détention provisoire - a depuis quitté la France pour l'Espagne, où elle tente de relancer sa carrière. Une carrière qui pourrait pâtir de l'enquête menée actuellement par la BRB, si l'on en croit nos confrères. D'après leur dernier rapport, qu'ont pu se procurer les journalistes du Parisien, l'ancienne joueuse du PSG est "toujours considérée comme la principale instigatrice" de l'agression de sa coéquipière de l'époque.

Un intermédiaire pour faire le lien entre Diallo et le commando

Les enquêteurs tenteraient actuellement de faire le lien entre Aminata Diallo et le commando composé de 5 hommes qui serait à l'origine de l'agression en essayant d'identifier le "mystérieux intermédiaire" qui aurait fait le lien entre eux. Il pourrait s'agir d'un certain Faouzi J., comme l'avance Le Parisien. Ce dernier considéré comme un "délinquant notoire", a été contacté par Diallo la veille du 4 novembre, mais la joueuse évoque simplement l'envie de faire des travaux de peinture dans son appartement de Marly-le-Roi (Yvelines). Le jeune homme a de son côté effectué une recherche Internet le jour-même pour en savoir plus sur Sakina Karchaoui, coéquipière des deux joueuses et présente dans la voiture au côté de Kheira Hamraoui. Ce dernier s'est défendu en indiquant qu'il trouvait la footballeuse "très jolie" et souhaitait simplement faire une recherche Google sur elle pour cette raison.

Pour l'heure, l'enquête se poursuit et de son côté, Aminata Diallo continue de nier les faits qui lui sont reprochés. "Aujourd'hui j'ai extrêmement confiance en mes avocats. On a demandé d'avoir accès à toutes les écoutes, à toutes les sonorisations et d'avoir accès à toute la base de données de mon téléphone. On est persuadés qu'avec cela on va réussir à me sortir de cette affaire", confiait la joueuse à RMC en octobre dernier.

Aminata Diallo reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.