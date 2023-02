Affaire Louis Boyard dans TPMP : la chaîne C8 condamnée à une lourde amende, Cyril Hanouna réagit

La séquence entre Louis Boyard et Cyril Hanouna survenue sur le plateau de Touche pas à mon poste le 10 novembre dernier connaît enfin son dénouement. L'Arcom, Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a indiqué la décision qu'elle a prise ce jeudi 9 février 2023 : "Au terme de la procédure engagée à la suite de propos tenus au cours de l'émission Touche pas à mon poste diffusée le 10 novembre 2022, l'Arcom a prononcé ce jour une sanction d'un montant de 3,5 millions d'euros à l'encontre de la chaîne C8", apprend-on dans un communiqué.

L'Arcom estime que les propos tenus par Cyril Hanouna à l'encontre du député La France Insoumise ont "porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation, en méconnaissance des stipulations de l'article 2-3-4 de la convention du service", soulignant au passage "une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne, inscrite à l'article 2-2-1 de sa convention."

C8 devra aussi "se conformer à l'avenir aux stipulations de l'article 2-3-8 de sa convention relatives à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent" : "Elle a en effet considéré que l'invité avait été explicitement empêché d'exprimer en plateau un point de vue critique à l'égard d'un actionnaire du Groupe Canal +, au-quel appartient le service de télévision C8 et que, par suite, l'émission n'avait pas été réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information."

Cyril Hanouna a par ailleurs réagi à la sentence en direct de son émission ce même jour : "On prend acte de la décision de l'Arcom et on va se réserver le droit de voir ce qu'on va faire après."

Hasard du calendrier, la Cour Européenne des droits de l'Homme a débouté ce jeudi C8, qui avait contesté l'amende record de 3 millions d'euros pour un canular jugé homophobe en mai 2017. La chaîne contestait cette sanction, au nom de la liberté d'expression.