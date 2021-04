Affaire PPDA : Florence Porcel soulagée, elle brise le silence

Florence Porcel a à peu près survécu à tout dans la vie. À une tumeur au cerveau alors qu'elle n'avait que 16 ans, aux attaques sexistes sur les réseaux sociaux et même à un viol. Dans son livre Pandorini, l'ancienne journaliste, auteure et vidéaste dénonce les agissements de Patrick Poivre d'Arvor. Il aurait utilisé son pouvoir et sa notoriété afin d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs jeunes femmes, dont Florence Porcel.

Après des semaines forcément compliquées suivant la parution de son ouvrage, Florence Porcel s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire. Elle doit notamment faire face à cette plainte pour "diffamation" de l'ancien présentateur. Mais, comme l'enquête, le combat continue.

"Je reprends une vie (à peu près) normale après des semaines difficiles. C'est un soulagement de savoir que l'enquête suit son cours. Lors des moments les plus éprouvants, j'ai été portée par tout le soutien reçu ici. Il m'a été si précieux... Haut les coeurs, et merci !", a tweeté l'auteure de 37 ans, le 6 avril 2021.