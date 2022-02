Affaire Zouma : Après l'amende record, le club appelle "au pardon et à la rédemption"

La vidéo a fait le tour de la Toile. Sur ces images, Kurt Zouma maltraite ses chats, leur donnant des coups de pieds notamment. Les conséquences n'ont pas tardé à tomber. Le défenseur de l'équipe de France de football a été lâché par certains sponsors, dont Adidas, taclé par Didier Deschamps, Noël Le Graët et même l'ex-star du ballon rond Franck Leboeuf, a perdu la garde de ses chats et a été sanctionné d'une amende de 300 000 euros par West Ham. Après de plates excuses du footballeur, le club s'exprime via Karren Brady, sa vice-présidente, ce samedi 12 février 2022.

"Permettez-moi d'être claire : il n'est pas possible de défendre ses actions. Son comportement ne reflète en aucun cas les valeurs qui nous sont chères. Notre position est la même depuis le départ. Nous condamnons ses actions et nous ne tolérerons jamais aucune forme de cruauté envers les animaux. Nous lui avons infligé une amende maximale , rappelle Karren Brady dans une tribune publiée par The Sun. Kurt est d'accord pour que chaque centime de son amende soit reversé à des associations de protection des animaux. Nous croyons que c'est absolument la bonne chose à faire. Kurt contribue aussi pleinement à l'enquête menée par la RSCPCA (NDLR: la SPA locale)."

Et de poursuivre : "Je pense qu'il est important à ce stade de souligner qu'il est tout à fait conscient de la gravité de ses actes. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes oreilles : il est plein de remords. Il s'est sincèrement excusé. C'est une première étape importante vers la rédemption." C'est ainsi que West Ham entend offrir une "deuxième chance" à Kurt Zouma. "Je crois que nous vivons dans une société dans laquelle la grande majorité des gens apprécient encore les qualités humaines fondamentales que sont le pardon et la rédemption. En tant que club, nous travaillerons dur aux côtés de Kurt pour nous assurer que ses remords et regrets transforment quelque chose de négatif en positif", conclut Karren Brady.

Un discours qui condamne fermement les actes scandaleux du footballeur... mais qui appelle aussi au pardon. Ainsi, alors que le club disputera dimanche 13 février 2021 un match contre Leicester dans le cadre de la vingt-cinquième journée de Premier League, Kurt Zouma fait lui aussi le déplacement. Comme annoncé par David Moyes, le coach de West Ham, en conférence de presse, le footballeur n'est pas écarté. Rappelons que l'entraîneur avait déjà titularisé Zouma contre Watford mardi dernier malgré la polémique.